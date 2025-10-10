Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»
Ο Λούκα Ντόντσιτς αποθέωσε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην έδρα του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα στον Σλοβένο σούπερ σταρ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πιο «καυτή» έδρα που έχει αγωνιστεί στην μυθική καριέρα του.
Και εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη απάντησε την έδρα του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τους φιλάθλους των «πράσινων» όσο και όλο τον οργανισμό στο σύνολό του.
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητο το απίστευτο αυτό σχόλιο και τόνισε, μέσω social media: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας».
Αναλυτικά η απάντηση του Παναθηναϊκού:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05 ∙ TRAVEL
Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:58 ∙ WHAT THE FACT