Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

Πανικός έχει δημιουργηθεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ λόγω ζητήματος που προέκυψε, το οποίο ενδέχεται να κοστίσει την παρουσία έξι προπονητών της Stoiximan GBL στους πάγκους το Σαββατοκύριακο (11-12/10).

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν το θέμα έχει να κάνει με τα προσόντα που έχει ένας προπονητής για να καθίσει στον πάγκο, αφού μετά από απαίτηση της ΓΓΑ, πρέπει οι προπονητές να βγάλουν μια κάρτα, όπου μεταξύ άλλων ζητάει χαρτί από ψυχίατρο, ποινικό μητρώο και άλλα έγγραφα.

Αρκετοί προπονητές δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορούν να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους, με τον Εργκίν Αταμάν, να είναι ανάμεσα στους έξι προπονητές, που δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και μπορεί να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού μόνο ως βοηθός!

ΕΟΚ και ΓΓΑ βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων προκειμένου να υπάρξει λύση έστω και την έσχταη στιγμή προκειμένου να αποφευθχεί ένα φιάσκο που δε θα έχει προηγούμενο.

Η προθεσμία για να ανάκληση, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση των συγκεκριμένων εγγράφων είναι μέχρι σήμερα Σάββατο στις 11:00 π.μ..

Μάλιστα η ΕΟΚ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναφέρει μεταξύ άλλων: “πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και ενόψει της διεξαγωγής πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, στις 11-12-13 Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μέχρι και το Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης, μεταρρύθμισης άλλως τροποποίησης του ανωτέρω εγγράφου σας, προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πρωταθλήματα, επαγγελματικά (Stoiximan GBL) και ερασιτεχνικά (A1 Γυναικών, Εlite League κλπ), στην απόλυτη απαξίωση, επί σκοπώ προστασίας του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης από τη δεδομένη δυσφήμηση του σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο”.

Όσον αφορά την κορυφαία κατηγορία, τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές δεν διαθέτουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού AKTOR (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

