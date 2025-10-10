EuroLeague Βαθμολογία: Μόνη αήττητη η Ζαλγκίρις, ο Ερυθρός Αστέρας την έκπληξη

Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τις ελληνικές ομάδες να επικρατούν και να είναι αμφότερες στο 2-1. Πέρα από Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, τη νίκη της αγωνιστικής πήρε ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ η Ζαλγκίρις έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Ερυθρός Αστέρας πήρε την πρώτη του νίκη, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Οι Σέρβοι επικράτησαν 86-81 της Φενέρμπαχτσε, η οποία έχασε δεύτερο σερί ματς.

Στη Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα σε θεαματικό παιχνίδι πήρε τη νίκη επί της Βαλένθια, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα. Οι Καταλανοί επικράτησαν 108-102.

Έτσι η μόνη αήττητη ομάδα στη διοργάνωση μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι εκπληκτικοί Λιθουανοί μετά τις νίκες με Μονακό και Φενέρμπαχτσε, έκαναν… περίπατο στο Μόναχο με 98-70 επί της Μπάγερν.

EUROLEAGUE – 3η Αγωνιστική

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82

Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87

Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72

Ολυμπιακός–Ντουμπάι 86-67

Φενερμπαχτσέ–Ερυθρός Αστέρας 81-86

Μπαρτσελόνα–Βαλένθια 108-102

Μπάγερν Μονάχου–Ζαλγκίρις Κάουνας 70-98

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις Κάουνας 3-0

Μονακό 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ολυμπιακός 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1

Βαλένθια 2-1

Παναθηναϊκός AKTOR 2-1

Παρί 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Παρτιζάν 2-1

Φενερμπαχτσέ 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βιλερμπάν 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Μπάγερν Μονάχου 1-2

Ντουμπάι 1-2

Μπασκόνια 0-3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μονακό

21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν

21:45 Παρί – Μπασκόνια