Στην κορυφή o Κέντρικ Ναν: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού

Η… καλαθάρα του Κέντρικ Ναν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, έδωσε τη νίκη στους «πράσινους». Ο Αμερικανός με εκπληκτική εμφάνιση και «κερασάκι στην τούρτα» το δίποντο νίκης, άφησε για ακόμη μια φορά την Ευρώπη άφωνη.

Η EuroLeague μάλιστα, στις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής που επέλεξε, έβαλε στην κορυφή το καλάθι του Ναν. Μια ακόμη επιβράβευση για τον καλύτερο παίκτη της διοργάνωσης.

Δείτε το video: