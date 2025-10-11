Στην κορυφή o Κέντρικ Ναν: Καλύτερη φάση της αγωνιστικής το καλάθι νίκης του Αμερικανού
Η EuroLeague επέλεξε τις 10 καλύτερες φάσεις της 3ης αγωνιστικής, με το σουτ του Κέντρικ Ναν που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι νούμερο ένα.
Η… καλαθάρα του Κέντρικ Ναν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR, έδωσε τη νίκη στους «πράσινους». Ο Αμερικανός με εκπληκτική εμφάνιση και «κερασάκι στην τούρτα» το δίποντο νίκης, άφησε για ακόμη μια φορά την Ευρώπη άφωνη.
Η EuroLeague μάλιστα, στις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής που επέλεξε, έβαλε στην κορυφή το καλάθι του Ναν. Μια ακόμη επιβράβευση για τον καλύτερο παίκτη της διοργάνωσης.
Δείτε το video:
