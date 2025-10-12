LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ

Η ώρα για την πρώτη μεγάλη “μάχη” της σεζόν έφτασε.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους δύο “μονομάχους” να θέλουν την νίκη για ξεκάθαρους λόγους.

Από τη μία οι Πειραιώτες θέλουν να ξεπεράσουν τα αγωνιστικά προβλήματα (Φουρνιέ, Ουόκαπ, Έβανς) και να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα και από την άλλη το Τριφύλλι επιθυμεί κόντρα στα δικά του μεγάλα προβλήματα (Ναν, Λεσόρ) να πάρει ένα διπλό που θα του αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο.

Αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η ομάδα η οποία θα φύγει νικήτρια από την αποψινή αναμέτρηση θα έχει “κερδίσει” πολύ χρόνο και άνεση για να κάνει ήρεμα τη δουλειά της εν όψει του απαιτητικού προγράμματος που έχουν μπροστά τους τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.

