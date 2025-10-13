Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του δεξιού χεριού του.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άτυχος στάθηκε ο νεαρός φόργουορντ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR.
Το πρωί της Δευτέρας (13/10) μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.
Αυτές έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.
Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ LIFESTYLE
Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων
16:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague, Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες
16:08 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ
16:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
13:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς
10:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ