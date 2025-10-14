Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ναν, ετοιμάζεται για Βιλερμπάν

Ο Κέντρικ Ναν απουσίασε από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ την Κυριακή το βράδυ αλλά όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για τον αυριανό αγώνα της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague στο "Telekom Center Athens".

Ο Αμερικανός πήρε κανονικά μέρος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του, χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν "αν και αύριο είναι όλα καλά τότε θα αγωνιστεί κανονικά".