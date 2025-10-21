NBA: Τζάμπολ στην πιο απρόβλεπτη σεζόν των τελευταίων ετών! – Όσα πρέπει να ξέρετε

Τα ξενύχτια, λοιπόν, ξεκινούν με δύο ματσάρες τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10)!

Την αυλαία ανοίγουν οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι υποδέχονται τους Χιούστον Ρόκετς. Η παρέα του MVP, Σέι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε την περασμένη σεζόν κι ήταν ο πρώτος στην ιστορία της. Από την άλλη, οι «ρουκέτες» επέστρεψαν πέρσι στα playoffs μετά το 2020 και πλέον, έχοντας ηγέτη τον Κέβιν Ντουράντ κοιτούν ακόμα ψηλότερα!

Λίγες ώρες αργότερα στο Λος Άντζελες, οι Λ.Α. Λέικερς υποδέχονται τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Οι «λιμνάνθρωποι» δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Λεμπρον Τζέιμς, κάτι που σημαίνει ότι ο Λούκα Ντόντσιτς θα αναλάβει πλήρως τον ηγετικό ρόλο στην πρεμιέρα με αντίπαλο τους «πολεμιστές» του αειθαλή, Στεφ Κάρι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας στο NBA

02:30 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Χιούστον Ρόκετς (CosmoteSport4HD)

Η πιο «ανοικτή» σεζόν των τελευταίων ετών

Όσον αφορά στο τι περιμένουμε να δούμε τη φετινή σεζόν… Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά, καθώς μιλάμε για την πιο απρόβλεπτη των τελευταίων ετών.

Οι Πρωταθλητές Θάντερ, μοιάζουν να είναι στην εκκίνηση το φαβορί για το «back-to-back». Το νεανικό ρόστερ της Οκλαχόμα ξεχειλίζει από ταλέντο, με τον Γκίλτζιους – Αλεξάντερ να ηγείται της προσπάθειας. Μεγαλύτερος αντίπαλος φαίνεται ότι θα είναι οι Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι απέκτησαν μεγαλύτερο «βάθος» στο ρόστερ τους, πλαισιώνοντας με αξιόλογους παίκτες τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ.

Στην Ανατολή, οι σοβαροί τραυματισμοί των Τζέισον Τέιτουμ και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον βάζουν τους Σέλτικς και τους Πέισερς σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ως εκ τούτου τον πρώτο λόγο έχουν Κλίβελαντ Καβαλίερς και Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι διαθέτουν ποιότητα και σταθερό «κορμό».

Στη Νέα Υόρκη έχουν μπει στην εποχή του Μάικ Μπράουν, ο οποίος θα στηριχθεί στο δίδυμο Μπράνσον – Τάουνς, ενώ οι «Καβς» θα ποντάρουν πολλά στην ομοιογένεια το ταλέντο των Μίτσελ, Γκάρλαντ, Μόμπλεϊ και Άλεν.

Το νέο ξεκίνημα των Μπακς του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της Media Day δήλωσε ότι «θα είμαστε επικίνδυνοι», αναφερόμενος στους Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» επιχειρούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα μετά τη φυγή των Ντέιμιαν Λίλαρντ και Μπρουκ Λόπεζ, με το μεγάλο ερώτημα να είναι αν η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία του «Greek Freak» στην ομάδα. Στο πλευρό του, φέτος, θα βρεθεί ο αξιόλογος, Μάιλς Τέρνερ.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κάνουν πρεμιέρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10). Θα υποδεχθούν τους Ουίζαρντς του πρώην παίκτη τους και «κολλητό» του «Greek Freak», Κρις Μίντλετον. «Όταν έρθει εδώ και δει το βίντεο με το οποίο θα τον τιμήσει η ομάδα, θα πρέπει να δακρύσει και να κλάψει πριν από το παιχνίδι», δήλωσε για τον φίλο του ο Αντετοκούνμπο.

Ο αγώνας Μπακς – Ουίζαρντς θα ξεκινήσει στις 03:00 την Πέμπτην (23/10) και θα μεταδοθεί από τo CosmoteSport4HD.

