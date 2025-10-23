«Τελείωσε» τον Νίκολιτς η ΕuroLeague

Αυτή τη φορά τα αντανακλαστικά της EuroLeague ήταν άμεσα με τους ιθύνοντες της διοργανώτριας Αρχής να βάζουν στο... ψυγείο τον Ούρος Νίκολιτς μέχρι τη στιγμή ποιυ θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα υπάρξουν επίσημες αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball.

