NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

Ο «Luka Magic» έκανε και πάλι το θαύμα του κι οδήγησε την ομάδα του Λ.Α. σε μια εμφατική νίκη.

Ο Ντόντσιτς έκανε τα πάντα στο παρκέ, μετρώντας 49 πόντους, 11 ριμπάουντ κι 8 ασίστ, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες του Όστιν Ρίβς (25π.) και Ρούι Χατσιμούρα (23π.). Για τη Μινεσότα, Άντονι Έντουαρντς (31π.) και Τζούλιους Ραντλ (26π., 9ριμπ., 5ασ.) έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν έφταναν.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-40, 68-63, 108-94, 128-110.

ΛΕΪΚΕΡΣ: Ριβς 25 (2τρ., 7ριμπ., 11ασ.), Χατσιμούρα 23 (2), Έιτον 15 (8ριμπ.), Βίνσεντ 5 (1), Ντόντσιτς 49 (5τρ., 11ριμπ., 8ασ.), ΛαΡάβια 6 (1), Σμαρτ 3, Κνεχτ, Βαντερμπίλτ 2, Μπρόνι Τζέιμς, Κολόκο.

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς 10, Ραντλ 26 (4τρ., 9ριμπ., 5ασ.), Γκομπέρ 2, Έντουαρντς 31 (3τρ., 5ασ.), ΝτιΒιτσέντζο 14 (3), Ριντ 5, Κόνλεϊ, Σάνον, Κλαρκ 9 (1), Χάιλαντ 9 (1), Ντίλιγχαμ, Μπέρινγκερ 2, Ινγκλς, Μίλερ 2, Τζουζάνγκ 1.

Με πρωτοστάτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπερς λύγισαν τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη, στην παράταση με 120-116 (107-107κ.α.). Ο Γάλλος «σταρ» πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 29 πόντους (13/20 δίποντα) και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε κι 9 τάπες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός κι οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη (122-116) επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

Τορόντο - Μιλγουόκι 116-122

Ορλάντο - Ατλάντα 107-111

Νέα Υόρκη - Βοστώνη 105-95

Μπρούκλιν - Κλίβελαντ 124-131

Χιούστον - Ντιτρόιτ 111-115

Μέμφις - Μαϊάμι 114-146

Νέα Ορλεάνη - Σαν Αντόνιο 116-120 (107-107κ.α.)

Ντάλας - Ουάσινγκτον 107-117

ΛΑ Λέϊκερς - Μινεσότα 128-110

Σακραμέντο - Γιούτα 105-104

Πόρτλαντ - Γκόλντεν Στέιτ 139-119

Λ.Α. Κλίπερς - Φίνιξ 129-102

Οι βαθμολογίες στο NBA

Ανατολική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 2-0 Φιλαδέλφια 1-0 Τορόντο 1-1 Βοστώνη 0-2 Μπρούκλιν 0-2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 2-0 Σικάγο 1-0 Ντιτρόιτ 1-1 Κλίβελαντ 1-1 Ιντιάνα 0-1

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σάρλοτ 1-0 Ατλάντα 1-1 Ορλάντο 1-1 Μαϊάμι 1-1 Ουάσινγκτον 1-1

Δυτική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Γκόλντεν Στέιτ 2-1 ΛΑ Κλίπερς 1-1 Φοίνιξ 1-1 Σακραμέντο 1-1 ΛΑ Λέικερς 1-1

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 2-0 Μέμφις 1-1 Ντάλας 0-2 Νέα Ορλεάνη 0-2 Χιούστον 0-2

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 2-0 Μινεσότα 1-1 Πόρτλαντ 1-1 Γιούτα 1-1 Ντένβερ 0-1

