NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν… μαγικός κι οι Λέικερς επιβλήθηκαν 128-110 των Τίμπεργουλφς – Όλα τα αποτελέσματα από τους αγώνες του NBA που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10).

Newsbomb

Λούκα Ντόντσιτς NBA
AP Photo/Jessie Alcheh
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Luka Magic» έκανε και πάλι το θαύμα του κι οδήγησε την ομάδα του Λ.Α. σε μια εμφατική νίκη.

Ο Ντόντσιτς έκανε τα πάντα στο παρκέ, μετρώντας 49 πόντους, 11 ριμπάουντ κι 8 ασίστ, ενώ είχε άξιους συμπαραστάτες του Όστιν Ρίβς (25π.) και Ρούι Χατσιμούρα (23π.). Για τη Μινεσότα, Άντονι Έντουαρντς (31π.) και Τζούλιους Ραντλ (26π., 9ριμπ., 5ασ.) έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν έφταναν.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-40, 68-63, 108-94, 128-110.
ΛΕΪΚΕΡΣ: Ριβς 25 (2τρ., 7ριμπ., 11ασ.), Χατσιμούρα 23 (2), Έιτον 15 (8ριμπ.), Βίνσεντ 5 (1), Ντόντσιτς 49 (5τρ., 11ριμπ., 8ασ.), ΛαΡάβια 6 (1), Σμαρτ 3, Κνεχτ, Βαντερμπίλτ 2, Μπρόνι Τζέιμς, Κολόκο.
ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς 10, Ραντλ 26 (4τρ., 9ριμπ., 5ασ.), Γκομπέρ 2, Έντουαρντς 31 (3τρ., 5ασ.), ΝτιΒιτσέντζο 14 (3), Ριντ 5, Κόνλεϊ, Σάνον, Κλαρκ 9 (1), Χάιλαντ 9 (1), Ντίλιγχαμ, Μπέρινγκερ 2, Ινγκλς, Μίλερ 2, Τζουζάνγκ 1.

Με πρωτοστάτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, οι Σπερς λύγισαν τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη, στην παράταση με 120-116 (107-107κ.α.). Ο Γάλλος «σταρ» πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 29 πόντους (13/20 δίποντα) και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε κι 9 τάπες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός κι οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαία νίκη (122-116) επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

  • Τορόντο - Μιλγουόκι 116-122
  • Ορλάντο - Ατλάντα 107-111
  • Νέα Υόρκη - Βοστώνη 105-95
  • Μπρούκλιν - Κλίβελαντ 124-131
  • Χιούστον - Ντιτρόιτ 111-115
  • Μέμφις - Μαϊάμι 114-146
  • Νέα Ορλεάνη - Σαν Αντόνιο 116-120 (107-107κ.α.)
  • Ντάλας - Ουάσινγκτον 107-117
  • ΛΑ Λέϊκερς - Μινεσότα 128-110
  • Σακραμέντο - Γιούτα 105-104
  • Πόρτλαντ - Γκόλντεν Στέιτ 139-119
  • Λ.Α. Κλίπερς - Φίνιξ 129-102

Οι βαθμολογίες στο NBA

Ανατολική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 2-0
  2. Φιλαδέλφια 1-0
  3. Τορόντο 1-1
  4. Βοστώνη 0-2
  5. Μπρούκλιν 0-2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μιλγουόκι 2-0
  2. Σικάγο 1-0
  3. Ντιτρόιτ 1-1
  4. Κλίβελαντ 1-1
  5. Ιντιάνα 0-1

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σάρλοτ 1-0
  2. Ατλάντα 1-1
  3. Ορλάντο 1-1
  4. Μαϊάμι 1-1
  5. Ουάσινγκτον 1-1

Δυτική Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Γκόλντεν Στέιτ 2-1
  2. ΛΑ Κλίπερς 1-1
  3. Φοίνιξ 1-1
  4. Σακραμέντο 1-1
  5. ΛΑ Λέικερς 1-1

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 2-0
  2. Μέμφις 1-1
  3. Ντάλας 0-2
  4. Νέα Ορλεάνη 0-2
  5. Χιούστον 0-2

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 2-0
  2. Μινεσότα 1-1
  3. Πόρτλαντ 1-1
  4. Γιούτα 1-1
  5. Ντένβερ 0-1

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα - Του αφήνουν λουλούδια και φιγούρες Καραγκιόζη - Ποια τραγούδια θα ακουστούν στην Κηδεία

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για πάνω από 41 χρόνια

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ