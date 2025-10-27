Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την νίκη επί του Προμηθέα και πλέον έχει στρέψει πλήρως την προσοχή του στην αυριανή πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο «Telekom Center Athens».

O Εργκίν Αταμάν, μετά από καιρό, είχε… ευχάριστα νέα από την προπόνηση μιας και είδε τους Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιστρέφουν σε αγωνιστική δράση και να θέτουν υποψηφιότητα για τη δωδεκάδα κόντρα στην ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα στο δεξί του πόδι και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.

