Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10).

Ρεάλ - Φενέρμπαχτσε
Κρίσιμη "μάχη" στην Ισπανία
ΜΠΑΣΚΕΤ
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague, καθώς το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Η πιο σημαντική θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, όπου στις 22:00 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

19:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ

CEV Champions League 2026

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Αχλί - Αλ Ριάντ

Roshn Saudi League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Κάλιαρι – Σασουόλο

Serie A 2025-26

20:00

Novasports Start

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν

Euroleague

20:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπέβερεν – Ολυμπιακός

CEV Champions League 2026

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Παρίσι

21:05

Novasports 2HD

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

21:30

Novasports 6HD

Βαλένθια – Ντουμπάι

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί

Euroleague

21:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Πίζα – Λάτσιο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

00:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Λανούς - Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε

Copa Sudamericana 2025

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

02:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Παλμέιρας - Λίγκα ντε Κίτο

Copa Libertadores 2025

