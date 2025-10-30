Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague , καθώς το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις . Η πιο σημαντική θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη , όπου στις 22:00 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας