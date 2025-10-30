Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Euroleague, καθώς το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Η πιο σημαντική θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, όπου στις 22:00 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
19:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ
CEV Champions League 2026
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Αλ Αχλί - Αλ Ριάντ
Roshn Saudi League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Κάλιαρι – Σασουόλο
Serie A 2025-26
20:00
Novasports Start
Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν
Euroleague
20:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπέβερεν – Ολυμπιακός
CEV Champions League 2026
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι
21:05
Novasports 2HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
21:30
Novasports 6HD
Βαλένθια – Ντουμπάι
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Αρμάνι Μιλάνο – Παρί
Euroleague
21:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Πίζα – Λάτσιο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Prime
Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
00:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
00:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Λανούς - Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε
Copa Sudamericana 2025
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
02:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Παλμέιρας - Λίγκα ντε Κίτο
Copa Libertadores 2025