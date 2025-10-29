Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

Η Μονακό «άλωσε» το ΣΕΦ με τον Μάικ Τζέιμς να έχει 23 πόντους και 10 ασίστ και τον Άλφα Ντιαλό να σταματά στους 27 πόντους. 

Newsbomb

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Ο Ολυμπιακός είχε τραγικό ποσοστό από την περιφέρεια (4/22 τρίποντα), ενώ αμυντικά δεν μπόρεσε να περιορίσει τα όπλα των αντιπάλων του.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους και 10 ασίστ, ενώ MVP για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Άλφα Ντιαλό με 27 πόντους και 11/13 σουτ.

Από τον Ολυμπιακό εξαιρετικός ήταν ο Ντόρσεϊ στην 4η περίοδο, τελειώνοντας το ματς με 23 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέχασε στον πάγκο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για τα 19 λεπτά που αγωνίστηκε με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (2/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 2, Γουόρντ 4 (0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοφ 17 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 1, Μιλουτίνοφ 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2 (1/1 δίποντο, 0/6 τρίποντα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 10 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 9 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 27 (8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς 4, Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 3 (0/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Τζέιμς 23 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ)

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28-29/10/2025)

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85

Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90

Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1
  2. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Ολυμπιακός 4-3
  6. Παρί (Γαλλία) 4-3
  7. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3
  8. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3
  9. Βαλένθια (Ισπανία) 4-3
  10. Μονακό (Μονακό) 4-3
  11. Παρτιζάν (Σερβία) 3-4
  12. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4
  13. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4
  14. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4
  15. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4
  16. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4
  17. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5
  18. Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5
  20. Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Ήττα για τον Χερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές – Επικράτησαν οι κεντρώοι

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βγήκε από την ΜΕΘ Παίδων ο 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με πατίνι

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από επίθεση σε 13χρονο

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Ορμητικός, αποφασισμένος και άνετα νικητής

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια για το νέο Πεντάγωνο»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey - Είχε καλέσει την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αγριογούρουνο επιτέθηκε και τραυμάτισε βοσκό στην Κάρυστο

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με exit polls - Στη δεύτερη θέση ο Βίλντερς

23:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42ΚΟΣΜΟΣ

«Δολοφόνε, δειλέ»: Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, οι κάτοικοι είναι ακόμη οργισμένοι

22:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο της 70χρονης με τον 38χρονο - Είχαν τσακωθεί ξανά πριν μια εβδομάδα

22:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Οι αγρότες μένουν όλη τη νύχτα στο μπλόκο - Επιτρέπεται η διέλευση στους οδηγούς

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 22χρονος Αφγανός σκότωσε έναν 49χρονο και μαχαίρωσε ακόμα δύο ανθρώπους

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από συμπλοκή με συμμαθητές του

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές - Πάνω από 170 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

22:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο της 70χρονης με τον 38χρονο - Είχαν τσακωθεί ξανά πριν μια εβδομάδα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: Καταδικάστηκαν οδηγός και συνοδηγός για τον θάνατο της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νέο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν με τους 2.000 νεκρούς

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ