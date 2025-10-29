Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Ο Ολυμπιακός είχε τραγικό ποσοστό από την περιφέρεια (4/22 τρίποντα), ενώ αμυντικά δεν μπόρεσε να περιορίσει τα όπλα των αντιπάλων του.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους και 10 ασίστ, ενώ MVP για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Άλφα Ντιαλό με 27 πόντους και 11/13 σουτ.

Από τον Ολυμπιακό εξαιρετικός ήταν ο Ντόρσεϊ στην 4η περίοδο, τελειώνοντας το ματς με 23 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέχασε στον πάγκο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για τα 19 λεπτά που αγωνίστηκε με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (2/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 2, Γουόρντ 4 (0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοφ 17 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 1, Μιλουτίνοφ 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2 (1/1 δίποντο, 0/6 τρίποντα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 10 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 9 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 27 (8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς 4, Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 3 (0/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Τζέιμς 23 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ)

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28-29/10/2025)

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85

Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90

Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ