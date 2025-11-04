Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Τα βρήκαμε και με Σλούκα, μένει να πάρουμε και έναν ψηλό»

Ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση και θα παραμείνει βασικό στέλεχος του «τριφυλλιού» για τα επόμενα χρόνια. Με την ανανέωση αυτή, ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα του κορμού του, έχοντας πλέον «δεμένους» τους περισσότερους από τους βασικούς παίκτες του.

Μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το γεγονός μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα story με τον γνωστό… μεταγραφολόγο του Παναθηναϊκού, τη γάτα του, τον Φρι.

Μιλώντας με τον Φρι, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ αποκάλυψε ότι η ομάδα έχει ολοκληρώσει τις συμφωνίες με τους Σλούκα, Μήτογλου κι ότι απομένει μόνο η ενίσχυση στη θέση του ψηλού. Η ανάρτηση έγινε στο γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο, το σημείο όπου καταλήγουν κάθε φορά τα τρόπαια και οι τίτλοι του Παναθηναϊκού, με φόντο τη θάλασσα.

«Φρι, τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.