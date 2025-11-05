LIVE Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00, Novasports Prime), σε έναν αγώνα που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θέλουν το διπλό για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος από την ήττα στο Μόντε Κάρλο, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό/βαθμολογικό όσο και σε… επικοινωνιακό.

Όμως, ο Ερυθρός Αστέρας δεν αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Παναθηναϊκού απόψε. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει την… ατυχία του, μιας και οι «πράσινοι» καλούνται να παραταχθούν χωρίς κλασσικό σέντερ. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν να μην ακολουθούν την αποστολή, ενώ ο Ματίας Λεσόρ μπορεί μεν να μπήκε στο αεροπλάνο για ψυχολογικούς δε λόγους.

Πέραν των προβλημάτων στο «5», όπου ο Τούρκος τεχνικός θα αναγκαστεί να παίξει με τον Μήτογλου και… αλχημείες, ο προπονητής του «τριφυλλιού» δε μπορεί να υπολογίζει και στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έμεινε και αυτός στην Αθήνα, λόγω των ενοχλήσεων που έχει στον αγκώνα του.

Αντιθέτως, κανονικά υπολογίζεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε, προπονήθηκε κανονικά και βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του.

Οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλις Ράκις (Λιθουανία) είναι οι τρεις που ορίστηκαν να διευθύνουν το ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στη σερβική ομάδα.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: