Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ

Στο φουλ είναι οι.... μηχανές του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ώρες με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι στο... κυνήγι δύο μεταγραφών για τη θέση "5".

Τη στιγμή που οι άνθρωποι του "τριφυλλιού" είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ (και να τον φέρουν άμεσα στην Αθήνα), την ίδια στιγμή εξετάζουν τις περιπτώσεις και του δεύτερου μεταγραφικού τους "χτυπήματος". Του παίκτη που θα έρθει με στόχο να κάνει η διαφορά.

Και αυτή τη φορά σε πρώτο πλάνο είναι ο Τσαρλς Μπάσι. Ο παίκτης αυτή τη στιγμή είναι χωρίς συμβόλαιο, μιας και ολοκληρώθηκε το δεκαήμερο που είχε με τους Γκρίζλις και έχει διαμηνύσει πως πρώτος του στόχος είναι να παραμείνει στην Αμερική.

Ο 25χρονος ψηλός μετράει 114 αγώνες κανονικών περιόδων στο NBA με μέσο όρο 4.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Στην rookie σεζόν του αγωνίστηκε με τους Σίξερς, ενώ μετά πέρασε τρεις χρονιές στο Σαν Αντόνιο. Φέτος έχει δύο ματς με τους Γκρίζλις, με τους οποίους έχει υπογράψει δεκαήμερο συμβόλαιο 141.463 δολαρίων.