Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11).
Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Από τα κανάλια της ίδιας συνδρομητικής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη «μάχη» της Αγγλίας με την Σερβία να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Premier League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς - Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι
Nitto ATP Finals 2025
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τέιλορ Φριτζ - Άλεξ ντε Μινόρ
Nitto ATP Finals 2025
19:00
Novasports Start
Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 2HD
Αρμενία – Ουγγαρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Νορβηγία – Εσθονία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Βάσας – Ολυμπιακός
CEV Champions League 2026
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος
Nitto ATP Finals 2025
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
21:00
Novasports 5HD
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό
Euroleague
21:00
Novasports 4HD
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague
21:00
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάρλος Αλκαράθ - Λορέντζο Μουζέτι
Nitto ATP Finals 2025
21:30
Novasports 6HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια
Euroleague
21:45
Novasports Premier League
Αγγλία – Σερβία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 2
Ανδόρρα – Αλβανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Μολδαβία – Ιταλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR
Euroleague
21:45
Novasports Start
Παρί – Βαλένθια
Euroleague
21:45
Novasports 3HD
Ιρλανδία – Πορτογαλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports 1HD
Γαλλία – Ουκρανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00
Novasports 6HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια
Euroleague
23:45
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
23:45
Novasports 2HD
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια