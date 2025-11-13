Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά Μουντιάλ

Στη Μαδρίτη το "τριφύλλι" για το παιχνίδι με τη "Βασίλισσα"

Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Από τα κανάλια της ίδιας συνδρομητικής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη «μάχη» της Αγγλίας με την Σερβία να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς - Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τέιλορ Φριτζ - Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025 19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 2HD Αρμενία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 1HD Νορβηγία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βάσας – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος Nitto ATP Finals 2025 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Euroleague 21:00 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague 21:00 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ - Λορέντζο Μουζέτι Nitto ATP Finals 2025 21:30 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague 21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 2 Ανδόρρα – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Euroleague 21:45 Novasports Start Παρί – Βαλένθια Euroleague 21:45 Novasports 3HD Ιρλανδία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 22:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague 23:45 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 23:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

