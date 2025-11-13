Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά Μουντιάλ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11).

Παναθηναϊκός Aktor
Στη Μαδρίτη το "τριφύλλι" για το παιχνίδι με τη "Βασίλισσα"
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Από τα κανάλια της ίδιας συνδρομητικής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη «μάχη» της Αγγλίας με την Σερβία να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς - Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι

Nitto ATP Finals 2025

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τέιλορ Φριτζ - Άλεξ ντε Μινόρ

Nitto ATP Finals 2025

19:00

Novasports Start

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 2HD

Αρμενία – Ουγγαρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Νορβηγία – Εσθονία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Βάσας – Ολυμπιακός

CEV Champions League 2026

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος

Nitto ATP Finals 2025

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

21:00

Novasports 5HD

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό

Euroleague

21:00

Novasports 4HD

Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague

21:00

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάρλος Αλκαράθ - Λορέντζο Μουζέτι

Nitto ATP Finals 2025

21:30

Novasports 6HD

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια

Euroleague

21:45

Novasports Premier League

Αγγλία – Σερβία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 2

Ανδόρρα – Αλβανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Μολδαβία – Ιταλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR

Euroleague

21:45

Novasports Start

Παρί – Βαλένθια

Euroleague

21:45

Novasports 3HD

Ιρλανδία – Πορτογαλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports 1HD

Γαλλία – Ουκρανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

22:00

Novasports 6HD

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια

Euroleague

23:45

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports 2HD

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

