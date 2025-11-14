NBA: Ρεκόρ για Οκόνγκου και Τζόνσον και νίκη για τους Χοκς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Οι δύο άσοι σημείωσαν ρεκόρ καριέρας καθώς ο Οκόνγκου μέτρησε 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόνσον υπέγραψε τριπλ-νταμπλ με 31 πόντους, 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 7 κλεψίματα. Οι Χοκς πέτυχαν 24 τρίποντα και πήραν την έκτη εκτός έδρας νίκη τους, παρά τους 40 πόντους του Μάρκανεν και το ξέσπασμα των Τζαζ στην τρίτη περίοδο.

Ο Σκότι Μπαρνς έκανε ακόμη μία πληθωρική εμφάνιση με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 5 μπλοκ, οδηγώντας τους Ράπτορς στο 126-113 μέσα στο Κλίβελαντ. Ο Κουίκλι πρόσθεσε 25 πόντους, ο Πέρτλ 20 και οι Καναδοί συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στο 6-1 στα τελευταία επτά ματς. Οι 31 πόντοι του Μίτσελ δεν αρκούσαν στους Καβαλίερς, οι οποίοι έπαιξαν ξανά χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.

Στο Φοίνιξ οι Σανς διέλυσαν την Ιντιάνα 133-98, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες, έπειτα από τους 33 πόντους του Μπούκερ και τους 32 του Μπρουκς. Ο Ιγκόνταρο σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους, ενώ το Φοίνιξ… εξαφάνισε τους αποδεκατισμένους Πέισερς με επιμέρους 38-8 στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ιντιάνα, χωρίς Χάλιμπερτον, Μάθουριν και Τόπιν, έχασε για έκτη συνεχόμενη φορά.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς 113-126

Φοίνιξ Σανς - Ιντιάνα Πέισερς 133-98

Γιούτα Τζαζ - Ατλάντα Χοκς 122-132

