Παρωδία στην Euroleague - Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου και ήταν μόνος του - Η αντίδρασή του

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα, αν όχι πρωτοφανή, περιστατικά εκτυλίχθηκε μετά το παιχνίδι της Βαλένθια απέναντι στην Παρί, όταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου… και δεν βρήκε κανέναν δημοσιογράφο να τον περιμένει.

Ο έμπειρος τεχνικός μπήκε κανονικά στην αίθουσα και βλέποντας τις καρέκλες άδειες, δεν έκρυψε την απορία του, ρωτώντας τον υπεύθυνο αν όντως η συνέντευξη Τύπου θα διεξαχθεί έτσι. Παρά την αμήχανη κατάσταση, ο Μαρτίνεθ κάθισε στη θέση του, έκανε μια λιτή δήλωση αναφέροντας απλώς το αποτέλεσμα της αναμέτρησης και αποχώρησε άμεσα.

Ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχαστεί και σίγουρα θα μείνει στην ιστορία, καθώς σπάνια, αν ποτέ, συναντά κανείς συνέντευξη Τύπου χωρίς ούτε έναν δημοσιογράφο παρόντα.

?Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS?



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha. pic.twitter.com/brio4XlzIY — Medina (@jorgemedina_2C) November 13, 2025

