Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ συνεχάρη τους παίκτες του κι αποθέωσε τον Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σας αρέσει αυτό το σύστημα ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε προπόνηση. Οπως είχαμε πει και πριν το παιχνίδι, παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητας μας.

Δείξαμε ότι θα είμαστε, μέχρι το τέλος, στη μάχη για τους μεγάλους στόχους μας, επειδή παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ, αμυντικά κι επιθετικά, είχαμε 17 ασίστ και μόνο 4 λάθη όπου είναι πολύ καλό.

Ο κάθε ένας αγωνίστηκε για την ομάδα, παίξαμε έξυπνα. Φυσικά ο Φαρίντ είναι το "φάρμακο" για εμάς σε αυτή την κατάσταση. Οι θέσεις στην άμυνα, στην μπάλα και στα ριμπάουντ. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες και αύριο (σ.σ. σήμερα) έχετε ρεπό».

A winning double-week wrapped with a strong message! ☘️



Team effort, smart basketball, and two big results that showed who we are and where we’re heading!



P.S.: Did the boys actually get that day off? ?



Enjoy our Coach’s, Ergin Ataman, full post-game speech on CLUB 1908:… pic.twitter.com/7kTRpFexFA — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 14, 2025

