Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα δυναμική χορηγική συνεργασία για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε ακόμα μια δυναμική κίνηση, ανακοινώνοντας νέα χορηγική συμφωνία.

Παναθηναϊκός AKTOR
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Wolt, μία εταιρεία τεχνολογίας, η οποία συνδέει καταναλωτές, τοπικές επιχειρήσεις και διανομείς, επαναπροσδιορίζοντας το τοπικό εμπόριο.

Όπως αναφέρει κι η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: «Η Wolt και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από σήμερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια, χαρά και σύνδεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στους χρήστες της Wolt».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την Wolt, μία εταιρεία τεχνολογίας η οποία συνδέει καταναλωτές, τοπικές επιχειρήσεις και διανομείς, επαναπροσδιορίζοντας το τοπικό εμπόριο.

Η Wolt δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2019, με παρουσία σε πάνω από 72 πόλεις και συνεργασίες με χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες διανομείς.

Η Wolt και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από σήμερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια, χαρά και σύνδεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στους χρήστες της Wolt. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη σύμπραξη δύο οργανισμών, που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα για την καινοτομία, την ποιότητα και την άμεση σύνδεση με τον κόσμο.

Η συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να δημιουργούν εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά — συνδυάζοντας την ενέργεια του αθλητισμού με την καινοτομία της τεχνολογίας».

