Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα δυναμική χορηγική συνεργασία για το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε ακόμα μια δυναμική κίνηση, ανακοινώνοντας νέα χορηγική συμφωνία.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Wolt, μία εταιρεία τεχνολογίας, η οποία συνδέει καταναλωτές, τοπικές επιχειρήσεις και διανομείς, επαναπροσδιορίζοντας το τοπικό εμπόριο.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Η Wolt δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2019, με παρουσία σε πάνω από 72 πόλεις και συνεργασίες με χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες διανομείς.
Η Wolt και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από σήμερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια, χαρά και σύνδεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στους χρήστες της Wolt. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη σύμπραξη δύο οργανισμών, που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα για την καινοτομία, την ποιότητα και την άμεση σύνδεση με τον κόσμο.
Η συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να δημιουργούν εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά — συνδυάζοντας την ενέργεια του αθλητισμού με την καινοτομία της τεχνολογίας».