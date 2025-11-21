Αταμάν: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες στα αποδυτήρια μετά τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι BC στάθηκε στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου και μοίρασε συγχαρητήρια.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Καλή δουλειά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καλή επιθετική άμυνα, ανεβάσαμε τον ρυθμό μας αμυντικά. Επίσης στην επίθεση παίξαμε πολύ καλύτερα, σκοράραμε 58 πόντους στο δεύτερο μέρος.

Κι αυτό, γιατί αμυντικά βρήκαμε τον ρυθμό μας και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ένα τέτοιου είδους παιχνίδι, αλλά κάνατε καλή δουλειά, συγχαρητήρια. Οπότε αύριο έχετε ρεπό».

Locked-in defense, smarter decisions, and a group that refused to slow down. ☘️



P.S.: Rumor has it someone mentioned “day off” again… but did it actually happen? ?



Watch Coach Ergin Ataman’s full post-game speech exclusively on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn ?… pic.twitter.com/PIhu57mBry — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025

Διαβάστε επίσης