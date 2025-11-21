Αταμάν: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια» (vid)
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Ντουμπάι, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του και τους έδωσε ρεπό.
Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες στα αποδυτήρια μετά τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι BC στάθηκε στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου και μοίρασε συγχαρητήρια.
Αναλυτικά η ομιλία του:
«Καλή δουλειά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καλή επιθετική άμυνα, ανεβάσαμε τον ρυθμό μας αμυντικά. Επίσης στην επίθεση παίξαμε πολύ καλύτερα, σκοράραμε 58 πόντους στο δεύτερο μέρος.
Κι αυτό, γιατί αμυντικά βρήκαμε τον ρυθμό μας και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ένα τέτοιου είδους παιχνίδι, αλλά κάνατε καλή δουλειά, συγχαρητήρια. Οπότε αύριο έχετε ρεπό».
