Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Νιλικίνα - Δεν ταξιδεύουν στο Βελιγράδι και οι ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης

Απουσίες σε άλλο ένα ματς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στο Βελιγράδι με την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30) οι Φρανκ Νιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό και Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού.

Στην Αθήνα θα μείνει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν παίρνει την παραμικρή ευκαιρία στην EuroLeague, καθώς έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Αυτό σημαίνει πως στην 12αδα για το ματς με τον Ερυθρό θα είναι ο Όμηρος Νετζηπογλου.

Τόσο οι Πειραιώτες όσο και η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έχουν 8 νίκες και 4 ήττες μέχρι τώρα στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με 98-86 επί της Παρί και οι Σέρβοι ηττήθηκαν με 76-73 εκτός έδρας από τη Βαλένθια.