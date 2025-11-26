Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

Το τέλος εποχής στην Παρτιζάν είναι πλέον οριστικό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ​ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας, παραιτήθηκε μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Σύμφωνα, μάλιστα, με νέο δημοσίευμα της Mozzart Sport, ο 65χρονος τεχνικός ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο προπονητικό του επιτελείο ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας.

Επανέλαβε το ίδιο στη διοίκηση του συλλόγου, τονίζοντας ότι δεν θα άλλαζε την απόφασή του, με την Παρτίζαν να αναζητά νέο προπονητή. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ο πιο σοβαρός υποψήφιος για διάδοχος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Όπως υποστηρίζουν οι Σέρβοι, ο Ομπράντοβιτς δεν είχε συνάντηση με τους παίκτες και δεν τους ενημέρωσε ότι αποχωρούσε από τη θέση του προπονητή της ομάδας. Μάλιστα, δεν επέστρεψε στο Βελιγράδι μαζί με την ομάδα την Τετάρτη (26/11), αλλά έμεινε στην Αθήνα. Επίσης, ο Ζόραν Σάβιτς δεν πήγε με την ομάδα στο Βελιγράδι, αλλά στη Βαρκελώνη.

