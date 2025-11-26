Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Λύγισαν» στο Βελιγράδι οι «ερυθρόλευκοι»

Στο… αγαπημένο του Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πατήσει στις πρώτες θέσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» του Πειραιά αντιμετώπισαν τον «αδελφοποιημένο» Ερυθρό Αστέρα, όμως στο παρκέ η σχέση αυτή δε φάνηκε. Οι Σέρβοι με τη γνωστή σκληράδα τους, πανηγύρισαν τη νίκη με 91-80. Με την ελληνική ομάδα να υποχωρεί στο 8-5, ενώ εκείνοι ανέβηκαν στο 9-4 και μαζί με Παναθηναϊκό AKTOR και Χάποελ Τελ Αβίβ, έχουν το καλύτερο ρεκόρ.

Το ματς είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι, με το πρώτο ημίχρονο να είναι χαμηλού τέμπο και σκληράδας. Κάτι που βόλευε τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι άνοιξε και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 12 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου. Τελικά δεν άντεξαν και οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστή τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ επέστρεψαν και νίκησαν με 11 πόντους διαφορά.

Ο ΜακΙντάιρ είχε 10 πόντους στα κρίσιμα σημεία στο τέλος του ματς, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νουόρα με 23, ενώ ακολούθησαν ο Οτζελέγιε με 15 και ο Μονέκε με 11.

Για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ ήταν κορυφαίος με 29 πόντους (4/8 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ. Ντόρσεϊ με 16 και Φουρνιέ με 13 τον ακολούθησαν.

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά «κλειστή» στο πρώτο ημίχρονο. Οι Σέρβοι πήραν προβάδισμα έξι πόντων στο δεκάλεπτο (21-15), όμως ο Ολυμπιακός πάντα επέστρεφε και ισορροπούσε ή και περνούσε μπροστά. Κάτι που έγινε και μετά το 33-27 του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν οι φιλοξενούμενοι πήγαν τελικά στο ημίχρονο στο +1 (37-38).

Η ελληνική ομάδα άρχισε καλύτερα την τρίτη περίοδο και με τον Βεζένκοφ «καυτό» απ’ το τρίποντο ειδικά, έφτασε στο +12 (48-60) στο 26’. Ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε και μείωσε στους 4 (59-63) με την περίοδο να ολοκληρώνεται 59-65 με δύο βολές του Φουρνιέ.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός άρχισε νωθρά και δέχτηκε σερί 13-0 με αποτέλεσμα να βρεθεί απ’ το +6 στο -7 (72-65) μέσα σε 3,5 λεπτά. Ντόρσεϊ και Παπανικολάου με τρίποντα μείωσαν αμέσως στον πόντο και το ντέρμπι συνεχιζόταν (72-71). Με τρίποντο ο ΜακΙντάιρ και δύο δικά του δίποντα έκανε το 86-77 στο 38’, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους Σέρβους. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 86-80 στα 38’’. Με δύο βολές ο Μονέκε διαμόρφωσε το 88-80 μισό λεπτό πριν το τέλος. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το τελικό 91-80.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.