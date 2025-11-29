Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

Οι «πράσινοι» σαρώνουν στην Euroleague δείχνοντας τη δυναμική που έχουν σε όλους τους τομείς, από το glass floor μέχρι την εξέδρα – Οι πρωτιές των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν υπάρχει αμφιβολία πως διαθέτει το πιο πλήρες ρόστερ στην Euroleague. Ποιοτικά και ποσοτικά. Η διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ανέβασε κατακόρυφα το μπάτζετ, «χτίζοντας» μια ομάδα με τα κορυφαία «υλικά» για να φτάσει ξανά παντού στην κορυφή.

Οι αναποδιές, δυστυχώς πολλές για το «τριφύλλι». Με τη συμπλήρωση δύο μηνών στη σεζόν, οι «πράσινοι» είχαν την ατυχία με τη νέα επέμβαση που χρειάστηκε ο Ματίας Λεσόρ, ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης. Είχαν τους μαζικούς τραυματισμούς στη θέση του σέντερ, μένοντας χωρίς διαθέσιμο ψηλό.

Αποκτήθηκε ο Φαρίντ που κάνει θραύση, όμως τα προβλήματα δε σταμάτησαν εκεί. Από το τελευταίο ματς απουσίασε και ο Όσμαν για παράδειγμα, ένας απ’ τους καλύτερους φόργουορντ της Euroleague.

Συνθήκες που διαμορφώθηκαν για τον Παναθηναϊκό και θα… λύγιζαν κάθε άλλη ομάδα στη λίγκα. Οι «πράσινοι» όμως, όχι απλά στάθηκαν όρθιοι, αλλά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες δείχνουν την τεράστια δυναμική τους. Με κορυφές σε κάθε τομέα, οι οποίες αποδεικνύουν την αγωνιστική ισχύ και φυσικά τη συσπείρωση με τον κόσμο, την τεράστια επένδυση στις εγκαταστάσεις και την άριστη οργάνωση των «πράσινων».

  • Η προφανής κορυφή είναι στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρά τα τόσα προβλήματα, έχουν το καλύτερο ρεκόρ στην Euroleague (9-4) μετά από 13 αγωνιστικές. Παρότι το πρόγραμμά τους ήταν δύσκολο, πέραν όλων των άλλων.
  • Στα Power Rankings που ανακοίνωσε η Euroleague στη διακοπή για τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε πρώτος.
  • Στο ματς με την Παρτίζαν πριν μερικές μέρες, οι «πράσινοι» έκαναν σερί 25-0 με το οποίο «κλείδωσαν» μια άνετη νίκη. Αυτό το σερί αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ που έχει ξαναγίνει άλλες δύο φορές στη διάρκεια αγώνα της Euroleague.
  • Το Telekom Center Athens, πέρα απ’ το ομορφότερο γήπεδο της Ευρώπης, είναι και μακράν η πιο «καυτή» έδρα. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στην έδρα του, οι φίλαθλοί του ήταν στην κορυφή των ντεσιμπέλ, δημιουργώντας την πιο θορυβώδη ατμόσφαιρα!
  • Ο Κένεθ Φαρίντ έχει προλάβει να αγωνιστεί σε τέσσερα ματς Euroleague. Και στα τέσσερα έχει συμπεριληφθεί στο Top-10 των καλύτερων φάσεων της κάθε αγωνιστικής. Δύο φορές, μάλιστα, ήταν και στην κορυφή.
  • Ο Κέντρικ Ναν με την εκπληκτική του εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν, ήταν ο MVP της αγωνιστικής (13ης) μαζί με τον Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο.

Παντού κορυφές, ομαδικές και ατομικές για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος ακόμη δεν έχει πλησιάσει στα στάνταρ απόδοσης που δεδομένα μπορεί να αγγίξει. Η αιτία είναι τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και οι απουσίες που δεν έχουν αφήσει το «τριφύλλι» του Εργκίν Αταμάν να… πατήσει γκάζι.

