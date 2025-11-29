Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»

Παράταση στην αγωνία στην υπόθεση της παραμονής του «Ζοτς» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Mozzart Sport, η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτιζάν αναβλήθηκε. Οι δύο πλευρές ήταν προγραμματισμένο να τα πουν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), ωστόσο αυτό αναμένεται να συμβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο λόγος είναι ότι αρκετά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Παρτιζάν βρίσκονται εκτός Σερβίας κι το θέμα απαιτεί την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη συζήτηση στον σύλλογο.

Τα πάντα παραμένουν αβέβαια στους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα του Σαββάτου (29/11), την πρώτη τους προπόνηση από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το αποτέλεσμα και κυρίως η εμφάνιση έφεραν την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.

Διαβάστε επίσης