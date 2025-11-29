«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν – Οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στην προπόνηση

Η οριστική αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει μετατρέψει την Παρτίζαν σε… καζάνι που βράζει. Κόσμος συγκεντρώθηκε έξω απ’ την έδρα της ομάδας του Βελιγραδίου, πριν την προπόνηση η οποία ήταν προγραμματισμένη την ώρα που ανακοινώθηκε το οριστικό τέλος του κορυφαίου προπονητή.

Η ένταση ήταν μεγάλη, υπήρξαν σπρωξίματα και οι οπαδοί κατάφεραν να σπάσουν την πρώτη ζώνη ασφαλείας που είχε στήσει η αστυνομία. Προσπαθώντας να εισβάλουν στην προπόνηση, κάτι που τελικά αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή.

Αυτό που ζητούσαν ήταν να εμφανιστεί κάποιος απ’ τη διοίκηση να τους μιλήσει, ενώ τα υβριστικά συνθήματα εναντίον των ιθυνόντων της ομάδας ήταν πολλά.

«Δεν αφήνουμε τον Ζέλικο!», «Αν φύγει ο Ζέλικο, αυτό είναι το τέλος της Παρτιζάν μας», «Αν συμβεί να φύγει ο Ζέλικο, τότε εμείς οι οπαδοί πρέπει να διακόψουμε τον αγώνα με την Μπάγερν», φώναζε ο κόσμος διαρκώς.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς ως αρχηγός βγήκε και μίλησε στο πλήθος και χειροκροτήθηκε. Λέγοντας χαρακτηριστικά: "Ξέρετε με ποιανού το μέρος είμαστε. θα μείνουμε εδώ και θα πεθάνουμε για την Παρτίζαν".