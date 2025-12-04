Μαρτίνεθ: «Δύσκολα θα έρθει η νίκη εκεί, να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι μας»

Σεβασμό απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και δέος για την έδρα των «πράσινων», έδειξε στις δηλώσεις του ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο προπονητής της Βαλένθια ξεκαθάρισε πως είναι δύσκολο να έρθει η νίκη για τους Ισπανούς στο Telekom Center Athens και έθεσε στόχο να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του.

Αναλυτικά:

«Πέρα από τη νίκη, η οποία θα έρθει δύσκολα εκεί, ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Να έχουμε την καλύτερή μας απόδοση στο παρκέ, να έχουμε ένταση και να είμαστε ανταγωνιστικοί καθ’ όλη τη διάρκεια. Αυτός είναι ο στόχος.

Να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ό,τι κάνουμε καθημερινά στην προπόνηση. Να αποδείξουμε την αξία μας από το 1ο έως το 40ό λεπτό. Αν αυτό είναι αρκετό για να κερδίσουμε, τέλεια και αν δεν είναι αρκετό για να κερδίσουμε, θα μας βοηθήσει στο επόμενο παιχνίδι».

Για τα παράθυρα των Εθνικών ομάδων: «Αυτά τα παράθυρα, αυτά τα διαλείμματα, σίγουρα δεν είναι ιδανικά με την έννοια ότι διαταράσσουν λίγο τον ρυθμό όλων των ομάδων, των παικτών… Αλλά είναι αυτό που είναι.

Για παράδειγμα, ο Μοντέρο έφτασε χθες το βράδυ. Ο Ρίβερς έφτασε νωρίτερα, έπαιξε επίσης τη Δευτέρα, αλλά μπόρεσε να προπονηθεί την Τετάρτη επειδή ήταν πιο κοντά, στο Βέλγιο. Ο Μοντέρο όμως, εκτός του ότι έπαιξε το παιχνίδι αργότερα, ήταν τόσο μακριά και ουσιαστικά μπόρεσε να προπονηθεί μόνο την Τετάρτη. Την Πέμπτη ένιωθε λίγο χειρότερα εξαιτίας του jet lag».