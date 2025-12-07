Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του

Ο Κρις Σίλβα έκανε όργια στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, αναγκάζοντας τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να τον χειροκροτήσουν και παράλληλα τράβηξε ακόμα περισσότερα τα βλέμματα της Euroleague.

Βαγγέλης Πάτας

Κρις Σίλβα ΑΕΚ
INTIME NEWS
Ο Κρις Σίλβα έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό» κι η ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά για ένα δεκάλεπτο κι επικράτησε 100-93.

Ο Γκαμπονέζος είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της «Ένωσης» την τρέχουσα σεζόν. Ο Ντράγκαν Σάκοτα χτύπησε… φλέβα χρυσού με τον Σίλβα, με δεδομένο κι ότι οι απολαβές του παίκτη δεν ξεπερνούν τις 500.000 δολάρια.

Στα 29 του, ο Αφρικανός δείχνει πιο ώριμος από ποτέ στα χέρια του «Σάλε» και με τις εμφανίσεις του έχει τραβήξει τα βλέμματα ομάδων της Euroleague. Η τρομερή εμφάνισή του στο ΣΕΦ μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αυτή την προσοχή!

Οι αριθμοί του Σίλβα στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ

  • 31 πόντοι
  • 10/14 δίποντα
  • 1/2 τρίποντα
  • 8/10 βολές
  • 9 ριμπάουντ
  • 3 ασίστ
  • 2 μπλοκ
  • 6 κερδισμένα φάουλ
  • 36 INDEX
  • σε 31:08

