Ο Κρις Σίλβα έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό» κι η ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά για ένα δεκάλεπτο κι επικράτησε 100-93.

Ο Γκαμπονέζος είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της «Ένωσης» την τρέχουσα σεζόν. Ο Ντράγκαν Σάκοτα χτύπησε… φλέβα χρυσού με τον Σίλβα, με δεδομένο κι ότι οι απολαβές του παίκτη δεν ξεπερνούν τις 500.000 δολάρια.

Στα 29 του, ο Αφρικανός δείχνει πιο ώριμος από ποτέ στα χέρια του «Σάλε» και με τις εμφανίσεις του έχει τραβήξει τα βλέμματα ομάδων της Euroleague. Η τρομερή εμφάνισή του στο ΣΕΦ μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αυτή την προσοχή!

Οι αριθμοί του Σίλβα στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ

31 πόντοι

10/14 δίποντα

1/2 τρίποντα

8/10 βολές

9 ριμπάουντ

3 ασίστ

2 μπλοκ

6 κερδισμένα φάουλ

36 INDEX

σε 31:08

