NBA Cup: Σπερς και Θάντερ έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - Δείτε τα highlights

Οι Σπερς νίκησαν 132-119 τους Λέικερς και θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του NBA Cup τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που διέλυσαν τους Σανς.

NBA Cup: Σπερς και Θάντερ έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - Δείτε τα highlights
Οι Σπερς συμπλήρωσαν την τετράδα των ημιτελικών του NBA Cup, επικρατώντας 132-119 των Λέικερς σε ένα παιχνίδι όπου ο Στέφον Κασλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο 20χρονος γκαρντ έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση, σημειώνοντας 30 πόντους (τους 21 στο δεύτερο ημίχρονο) ενώ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, υπογράφοντας τη σπουδαία πρόκριση του Σαν Αντόνιο.

Το σύνολο του Μιτς Τζόνσον έλεγξε την αναμέτρηση σχεδόν σε όλο το δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, διατηρώντας σταθερά διψήφιες διαφορές. Ο ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 20 πόντους, ο Κέλντον Τζόνσον 17 με 8 ριμπάουντ, ενώ ο πάγκος των Σπερς είχε σημαντική συμβολή με 48 πόντους συνολικά.

Οι Λέικερς, που είχαν κατακτήσει το πρώτο NBA Cup το 2023, προσπάθησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εξαιρετικός με 35 πόντους, ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε γεμάτη εμφάνιση με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πέτυχε 26 πόντους με οκτώ τρίποντα. Παρ’ όλα αυτά, το Λος Άντζελες δεν μπόρεσε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους οκτώ πόντους στα τελευταία λεπτά.

Παρά την απουσία του τραυματία Βίκτορ Γουεμπανιάμα (12ο σερί παιχνίδι εκτός), το Σαν Αντόνιο έδειξε βάθος, ενέργεια και καθαρό πλάνο.

Πλέον, όμως, έχει μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση μπροστά του, καθώς στα ημιτελικά του NBA Cup θα αντιμετωπίσει τους υπερηχητικούς Θάντερ.

Η ομάδα της Οκλαχόμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και διέλυσε τους Σανς για να σφραγίσει το εισιτήριο για την τετράδα επικρατώντας με το εμφατικό 138-89.

Η ομάδα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνεχίζει ασταμάτητη, θυμίζοντας πως δεν έχει σκοπό να αφήσει κανέναν να μπει ανάμεσα σε εκείνη και ένα ακόμη τρόπαιο στη σεζόν, ενώ δεν μπορεί να λησμονηθεί η εκπληκτική πορεία που πραγματοποιεί στη regular season.

Οι Θάντερ επέβαλαν τον ρυθμό τους από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο, χτίζοντας διαφορά 15 πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου (38-23) και μετατρέποντας το πρώτο μέρος σε τυπική διαδικασία, καθώς έκλεισαν το ημίχρονο στο +26 (74-48).

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής τους, με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Σανς εκείνος που διασώθηκε ήταν ο Τζαμάρι Μπουγέα με 14 πόντους και 6 τελικές πάσες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Θάντερ-Σανς 138-89


Λέικερς-Σπερς 116-132

