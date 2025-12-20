Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82: Ο Χολμς επέστρεψε και... καθάρισε

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε, ο Ηρακλής μπορεί να ήταν ανταγωνιστικός για πολύ περισσότερη ώρα απ’ ότι περίμεναν οι περισσότεροι, οι “πράσινοι” όμως έκαναν το καθήκον τους στο ακέραιο.

Στην επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση ο Παναθηναϊκός επικράτησε του “Γηραιού” με 97-82, με τον Αμερικανό να είναι ο κορυφαίος παίκτης μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς. Με τον τελευταίο να εκμεταλλεύεται τις απουσίες των Σλούκα και Ναν και να κάνει το παιχνίδι του.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε 19 πόντους και 4 ριμπάουντ και έδειξε να επιστρέφει... δυναμικά, ενώ ο βραχύσωμος γκαρντ είχε και αυτός 19 πόντους και έδωσε και 7 ασίστ.

Κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό, σχεδόν ονειρικό το ξεκίνημα του παιχνιδιού για τον Ηρακλή ο οποίος με τη συμπαράσταση 300 φίλων του έμοιαζε να είναι πολύ… ζεστός. Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα έπιασαν στον… ύπνο τους παίκτες του Παναθηναϊκού και με απίστευτα ποσοστά ευστοχίας κατάφεραν να έχουν τα ηνία της αναμέτρησης στα χέρια τους. Οι παίκτες του “Γηραιού” με πρώτο και καλύτερο τον Φόρμαν είχαν 4/4 τρίποντα και 3/3 δίποντα αποκτώντας αέρα 8 πόντων, 10-18 με το πρώτο τάιμ άουτ του αγώνα να βρίσκεται τον Εργκίν Αταμάν σε έξαλλη κατάσταση.

Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Χολμς στην επιστροφή του

Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα ο τεχνικός του “τριφυλλιού” έριξε στη “μάχη” και τον Ρισόν Χολμς ο οποίος πάτησε και πάλι παρκέ έπειτα από 53 ολόκληρες ημέρες. Ο Αμερικανός σέντερ έδειξε να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και με 7 γρήγορους πόντους ήταν ένας από τους παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν για να μειώσει ο Παναθηναϊκός τη διαφορά και να φέρει και το ματς στα ίσια, 25-25, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Σορτς, μάλιστα, στην τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου με δικό του καλάθι έδωσε προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του με το 27-26 να είναι το σκορ της πρώτης περιόδου.

Απόλυτα ανταγωνιστικός ο Ηρακλής

Το δεύτερο δεκάλεπτο συνέχισε να είναι ανταγωνιστικό από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν πάταγε το πόδι του στο γκάζι και από την άλλη ο Ηρακλής συνέχιζε να είναι εξαιρετικός επιθετικά. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, ο Ντέιβις με το 7ο τρίποντο των φιλοξενούμενων, σε 10 προσπάθειες, έκανε το 33-35, αλλά ο Καλαϊτζάκης με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό στο 14’ έκανε το 37-73 με τον Λούκιτς να παίρνει τάιμ άουτ.

Μπροστά η ομάδα του Λούκιτς με πολύ καλό επιθετικό μπάσκετ

Ανάλογη και η συνέχεια του πρώτου μέρους με τον Ηρακλή να εκμεταλλεύεται πλήρως τις αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού και να συνεχίζει να είναι εκπληκτικά εύστοχος. Τη στιγμή που Φόστερ και Τσιακμάς πήραν την σκυτάλη από τον Φόρμαν ο Ηρακλής συνέχιζε να έχει την πρωτοκαθεδρία στο σκορ και με τον Αμερικανό να ξαναβρίσκει σκορ από μακριά (στο ημίχρονο ο Ηρακλής είχε 10/17 τρίποντα) η ομάδα του Λούκιτς πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 51-52.

Υποψιασμένος και προσεκτικός Παναθηναϊκός

Πιο υποψιασμένος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες του Αταμάν να ψάχνουν χώρο, χρόνο και τρόπο να κάνουν ένα ξέσπασμα και να “χτίσουν” μια καλή διαφορά. Ο Ρισόν Χολμς ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του, λύσεις έδινε και ο Χουάντσο και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 64-58, στο 23΄. Ο Ηρακλής όμως όχι μόνο δεν απογοητεύτηκε, όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω αλλά με τον Φόρμαν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση έκανε και πάλι σερί 0-9 και πέρασε μπροστά με 64-67.

Απάντησε με σερί 11-0

Ανεξάρτητα από την εικόνα του Ηρακλή ο Παναθηναϊκός έδειχνε να πατάει καλά στα πόδια του και η απάντηση του ήταν άμεση. Με σερί 6-0, αυτή τη φορά από την πλευρά των γηπεδούχων ο Τι Τζέι Σορτς έκανε το 70-67, 1:30 πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου. Το σερί των γηπεδούχων δεν σταμάτησε εκεί, αφού στη συνέχεια ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 5 προσωπικούς του πόντους το διεύρυνε ακόμα περισσότερο, φτάνοντας του στο 11-0 και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να είναι μπροστά στο σκορ με 75-67.

Ο Σορτς υπέγραψε την νίκη

Ο Σορτς συνέχισε να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό παιχνίδι και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει βρει χρόνο λόγω της απουσίας του Κώστα Σλούκα και του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός playmaker “οδηγούσε” εκ του ασφαλούς την ομάδα του κασι είτε μέσω εκτέλεσης, είτε μέσω δημιουργίας ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγείται με 11, 85-74, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Με τρίποντο του Χουάντσο το σκορ έγινε 90-76 και κάπου εκεί έπεσαν… τίτλοι τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82