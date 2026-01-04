Άρης - Ολυμπιακός 84-95: «Ίδρωσε» για να φτάσει στη νίκη

Ο Άρης ήταν εξαιρετικός για 36 λεπτά και ο Ολυμπιακός «ίδρωσε» για να φτάσει στη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί για πολύ ώρα τα «βαριά» χαρτιά του πριν τη «διαβολοβδομάδα». 

Newsbomb

Άρης - Ολυμπιακός 84-95: «Ίδρωσε» για να φτάσει στη νίκη
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ξοδέψει αρκετή ενέργεια, δύο μέρες μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πριν από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague.

Επικράτησε με 95-84 του Άρη, με το ματς να είναι ντέρμπι μέχρι το 36' (80-82) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει για περίπου 25 λεπτά τα «βαριά» του χαρτιά.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ο Χολ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 13 πόντους, 4 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ.

Επίσης ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους με 4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ και ο Ουόκαπ 4 πόντους, 13 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Από την πλευρά του Άρη ξεχώρισαν ο Νουά με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζόουνς 10 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Άντζουσιτς με 19 πόντους και ο Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νουά 20 (2/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ίνοχ, Άντζουσιτς 19 (4/9 τρίποντα), Τζόουνς 10 (1/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8 (6 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (3/5 τρίποντα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4 (14 ασίστ), Βεζένκοφ 23 (10/14 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπανικολάου 7 (5 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2/2 τρίποντα), Πίτερς (4 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4/6 τρίποντα)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στο FIR Αθηνών: Ξεκινούν και πάλι οι αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

15:36ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Προβλήματα και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάνουμε υπομονή»

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος - Sold out και το ματς με την Καρδίτσα!

15:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Βεζένκοφ και Ουόκαπ ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο τέλος τον μαχητικό Άρη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Πόνταρε 30.000 δολάρια στην πτώση του Μαδούρο και έγινε πλούσιος

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Παράλυση στα ελληνικά αεροδρόμια - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τα εμπόδια στην επαναφορά στο FIR Αθηνών - Τι λέει η ΥΠΑ - Εξηγεί στο Newsbomb ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb: «Το πρόβλημα αφορά πιθανότατα τις ζεύξεις μεταξύ των διαφορετικών αναμεταδοτών» – Ανάλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για αεροδρόμια: «Ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ για το χάος στα αεροδρόμια: Εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις - Υπό διερεύνηση ακόμη η αιτία του προβλήματος

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Καρδίτσα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες, δουλεύουμε με ό,τι δεν χάλασε», λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τα εμπόδια στην επαναφορά στο FIR Αθηνών - Τι λέει η ΥΠΑ - Εξηγεί στο Newsbomb ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb: «Το πρόβλημα αφορά πιθανότατα τις ζεύξεις μεταξύ των διαφορετικών αναμεταδοτών» – Ανάλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Παράλυση στα ελληνικά αεροδρόμια - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Πόνταρε 30.000 δολάρια στην πτώση του Μαδούρο και έγινε πλούσιος

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο λόγος που ο Μαδούρο εμφανίζεται πάντα με διαφορετικά ρούχα μετά τη σύλληψη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας: Για ώρες δεν γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις - Τι συμβαίνει με έναν «περίεργο θόρυβο» στις συχνότητες

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβλημα και στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο: Παρέλυσε από τεχνική βλάβη στο σύστημα προσέγγισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ