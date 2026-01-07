NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ο Καμ Σπένσερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μέμφις Γκρίζλις, πετυχαίνοντας τους 13 από τους συνολικά 21 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του σε μια δραματική νίκη 106-105 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

AP Photo/Brandon Dill
Καθοριστική αποδείχθηκε και η συμβολή του Σάντι Αλντάμα, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακό μπλοκ σε προσπάθεια του Ντ’Άαρον Φοξ, 5,2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο Σπένσερ αρχικά μείωσε 105-104 με κρίσιμο τρίποντο ένα λεπτό πριν από τη λήξη και στη συνέχεια έδωσε το προβάδισμα στο Μέμφις με εύστοχο σουτ στα 37,3’’ πριν το τέλος. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, ο οποίος είχε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Τζοκ Λάντεϊλ πρόσθεσε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Βινς Γουίλιαμς Τζούνιορ, στην επιστροφή του μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, μέτρησε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Οι Γκρίζλις αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζα Μοράντ, Σέντρικ Κάουαρντ και Ζακ Ιντί.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα εντυπωσίασε ερχόμενος από τον πάγκο, σημειώνοντας 30 πόντους σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζούλιαν Σαμπένι είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Στεφόν Κασλ πρόσθεσε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, πριν αποβληθεί με έξι φάουλ 3:13 πριν από το τέλος.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 111-103 των Πέλικανς, με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς να ηγούνται σκοράροντας από 30 πόντους έκαστος. Ο Ντόντσιτς μοίρασε και 10 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, καθώς οι Λέικερς μπήκαν δυναμικά στην τέταρτη περίοδο με σερί 9-0 και «καθάρισαν» το παιχνίδι.

Τέλος, στην Ιντιανάπολις, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέδρασαν με νίκη 120-116 από την έδρα των Πέισερς, χάρη στους 29 πόντους και τις 6 ασίστ του Ντάριους Γκάρλαντ. Η ήττα αυτή ήταν η 13η διαδοχική για την Ιντιάνα, αποτελώντας αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Έβαν Μόμπλεϊ σημείωσε 20 πόντους, ο Τζάρετ Άλεν είχε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, με το Κλίβελαντ να φτάνει στη νίκη παρά την απουσία του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-120

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ορλάντο Μάτζικ 120-112

Μέμφις Γκρίζλις - Σαν Αντόνιο Σπερς 106-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μαϊάμι Χιτ 122-94

Νιού Όρλινς Πέλικανς - Λος Άντζελες Λέικερς 103-111

Σακραμέντο Κινγκς - Ντάλας Μάβερικς 98-100

