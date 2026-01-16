Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο μήνυμα που έστειλε προς όλους τόνισε ότι το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπάγερν ήταν μια κακή ήττα, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του στην ομάδα, ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Time to shift mode», ανέφερε στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού.