Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω του Instagram για την ήττα από τη Μπάγερν στο Μόναχο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο μήνυμα που έστειλε προς όλους τόνισε ότι το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπάγερν ήταν μια κακή ήττα, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του στην ομάδα, ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.
«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Time to shift mode», ανέφερε στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Honda αλλάζει το σήμα της από το 2027
09:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι στη Δυτική Ελλάδα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ