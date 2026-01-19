Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, για μια υπόθεση που εκκρεμούσε για χρόνια.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες απάντησαν μέσω ανακοίνωσής τους, δίνοντας τη δική τους διάσταση στην υπόθεση, με πολλές ανακρίβειες, στις οποίες απάντησε με αποστομωτικό τρόπο η δικηγόρος Μαργαρίτα Θάνου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λοιπόν, αναρωτήθηκε για τη στάση των Πειραιωτών, λέγοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram:

«Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».