«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ – Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν

Οι Σικάγο Μπουλς, σε μια συγκινητική τελετή, απέσυραν τη φανέλα με το Νο1 προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, στο πλαίσιο του αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς.

Newsbomb

«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ – Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν
AP Photo/Matt Marton
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα μεγαλύτερα «αν» στην ιστορία του NBA τιμήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01).

Η φανέλα με Νο1 θα βρίσκεται, προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, στην οροφή του United Center. Εκεί όπου υπάρχουν το «23» του Μάικλ Τζόρνταν, το «33» του Σκότι Πίπεν, το «4» του Τζέρι Σλόαν και το «10» του Μπομπ Λαβ, όπως και τα μπάνερ των Φιλ Τζάκσον, Τζέρι Κράους και Τζόνι Κερ.

Οι φίλοι των Μπουλς γέμισαν το United Center για να αποθεώσουν ένα παιδί του Σικάγο που τους είχε κάνει να πιστέψουν ότι θα τους οδηγήσει και πάλι στη δόξα, στη μετά-Τζόρνταν εποχή! Δυστυχώς, όμως, οι σοβαροί τραυματισμοί του «τσάκισαν» μια διαφαινόμενη λαμπρή καριέρα.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν αρκετοί από τους άλλοτε συμπαίκτες του στους «Ταύρους», όπως οι Γιοακίμ Νόα, ο Ταζ Γκίμπσον, ο Λουόλ Ντένγκ, αλλά και ο κόουτς Tομ Τίμποντο. Φυσικά, ήταν εκεί η οικογένεια του Ρόουζ, σε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά.

Τζόρνταν: «Ανυπομονώ να δω τη φανέλα σου δίπλα στη δική μου»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Μάικλ Τζόρνταν έστειλε, μέσω βίντεο, το δικό του μήνυμα στον Ντέρικ Ρόουζ. Αναλυτικά:

«Ντέρικ, συγχαρητήρια για την απόσυρση της φανέλας σου. Χαίρομαι πολύ για σένα. Είχες μια απίστευτη καριέρα. Εκπροσώπησες πραγματικά την πόλη του Σικάγο, τους Σικάγο Μπουλς, την οικογένειά σου και τον ίδιο σου τον εαυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα και πολύ χαρούμενος για αυτή την ξεχωριστή σου βραδιά. Ανυπομονώ να έρθω στο United Center και να δω τη φανέλα σου να κρέμεται εκεί, δίπλα στη δική μου».

Οι Μπουλς νίκησαν με buzzer – beater του Έρτερ!

Πριν από τη συγκινητική τελετή, οι Μπουλς πήραν τη νίκη με δραματικό τρόπο κόντρα στους Σέλτικς. Συγκεκριμένα, οι «Ταύροι» λύγισαν 114-111 τη Βοστώνη με buzzer – beater τρίποντο του Κέβιν Έρτερ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

09:02ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πήρε την κατηφόρα το Tesla Cybertruck

09:00ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι αλλάζει το 2026 στο εργασιακό τοπίο: Τεχνητή νοημοσύνη, ευελιξία και Gen Z επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία των αγροτών: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες

08:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα εντός μίας ώρας - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη από τις ακραίες θερμοκρασίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 13.000 πτήσεις

08:27ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ – Το μήνυμα του Μάικλ Τζόρνταν

08:23WHAT THE FACT

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται τα έργα στο βόρειο τμήμα του Ε65: Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η παράδοση του έργου

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και δυναμική είσοδος στην Ελλάδα

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μαθητές επισκευάζουν αυτοκίνητα δωρεάν και τα προσφέρουν σε μοναχικές μητέρες: «Αλλάζετε πραγματικά τον κόσμο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 10 ανηλίκους - Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που είχε ο 37χρονος διαδηλωτής - Ήταν νοσοκόμος ΜΕΘ

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη από τις ακραίες θερμοκρασίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 13.000 πτήσεις

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: 17 ημέρες στην «αρένα» της αγωνίας – Το σενάριο της Γερμανίας και οι ύποπτες αγορές στην Αθήνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ήταν απλώς ένα αστείο» - Οι ισχυρισμοί της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή και η διάψευση από άλλη φιλόλογο

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε πόσην ώρα θα τελείωνε ένας πόλεμος ΗΠΑ - Δανίας για την Γροιλανδία; Τα αμερικανοφερμένα F-35 και το kill switch

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ