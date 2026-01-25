Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι, άρχισε στο Telekom Center Athens με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κυριαρχία. Πήραν μάλιστα και διψήφια διαφορά, ενώ άρχισε το ματς με σκορ 0-6.

Αυτό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν και το έδειξε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο κόουτς των «πράσινων» άλλαξε όλη την πεντάδα σε εκείνο το σημείο, για να δείξει το πόσο δυσαρεστημένος ήταν με την εικόνα που παρουσίαζαν στο glass floor.

Οι Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ, άφησαν τη θέση τους στους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και Χολμς.