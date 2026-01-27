AEK: Το κάλεσμα των Γκρέι και Μπάρτλεϊ στον κόσμο της «Ένωσης» - Δείτε το επικό βίντεο της ΚΑΕ!

Η «Ένωση» υποδέχεται τη γερμανική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο το «2 στα 2».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ με μια δήλωση – παρέμβαση, ενώ το «παρών» στο γήπεδο θα δώσει κι η ποδοσφαιρική ομάδα, προεξέχοντος του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε την Τρίτη (27/01) ένα επικό βίντεο με πρωταγωνιστές τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ, οι οποίοι καλούν με τη σειρά τους, τους φίλους της ομάδας να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Απολαύστε το επικό βίντεο της ΚΑΕ ΑΕΚ

https://www.instagram.com/reel/DUAneE9jQ6h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άλμπα

«Tην ερχόμενη Τετάρτη (28/01, 19:00) η «Βασίλισσα» αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου σ’ έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της ευρωπαϊκής ιστορίας της, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

O βαθμός δυσκολίας αλλά και η κρισιμότητα της αναμέτρησης καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη στήριξης από τους οπαδούς της ομάδας μας.

H ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων συνεχίζεται…

Όλοι SUNEL Arena!

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ»

