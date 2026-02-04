Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και επανέλαβε έμπρακτα τη στήριξή του προς τον Τούρκο προπονητή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, ο Αταμάν ξέσπασε προς τα μέσα ενημέρωσης για τα σενάρια περί παραίτησής του και τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο «τριφύλλι».
Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ξεκάθαρη στήριξή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός
14:32 ∙ LIFESTYLE
Μάρκος Σεφερλής-MEGA: Συνεργασία έκπληξη
14:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τι ισχύει με τις γονικές άδειες για τους εργαζόμενους γονείς
09:25 ∙ LIFESTYLE