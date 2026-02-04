Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

Μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, ο Αταμάν ξέσπασε προς τα μέσα ενημέρωσης για τα σενάρια περί παραίτησής του και τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο «τριφύλλι».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ξεκάθαρη στήριξή του.

