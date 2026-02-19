Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» και περιμένουν τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός επικράτησε πιο δύσκολα πα' ότι δείχνει το τελικό 67-91 με και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. 

Μαρούσι - Ολυμπιακός 67-91: Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» και περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός μπορεί να μη συνάντησε δυσκολίες στον ημιτελικό με το Μαρούσι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δε συνάντησε και αντίσταση. Η ομάδα του Αμαρουσίου ήταν εξαιρετική και δικαιολόγησε στον απόλυτο βαθμό την παρουσία της μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, δυσκολεύοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 91-67 και ταυτόχρονα την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου, όπου περιμένει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός - Ηρακλής. Μια αναμέτρηση όπου έχει ξεκάθαρο φαβορί και όπως όλα δείχνουν βρισκόμαστε πριν από έναν ακόμα "αιώνιο" τελικό.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα το Μαρούσι προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικό και να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου προσπαθούσαν να “χτυπήσουν” τον Μιλουτίνοφ, περνώντας τη μπάλα συνεχώς στον Ντε Σόουζα ο οποίος με δύο συνεχόμενα καρφώματα είχε μειώσει σε 6-7. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν εξαιρετικός από τα 6.75 και με 5/5 στο ξεκίνημα (2 Φουρνιέ, 2 Παπανικολάου και 1 Ουόκαπ) κατάφερε να προηγηθεί με 13 πόντους στο πρώτο πεντάλεπτο του ημιτελικού, 6-19.

Και στη συνέχεια του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός συνέχιζε να είναι εκπληκτικά εύστοχος από τη γραμμή του τρίποντου, με τον Ουόκαπ να ευστοχεί και πάλι, αλλά και τον Φρανκ Νιλικίνα. Οι “ερυθρόλευκοι” είχαν συνολικά 7/11 στην πρώτη περίοδο και ήταν μπροστά στο σκορ με 15-29 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με "όπλο" το τρίποντο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έμοιαζε να παίζει χωρίς αντίπαλο. Το Μαρούσι είχε μια καλή αγωνιστική παρουσία στο δικό του επίπεδο, οι “ερυθρόλευκοι” όμως είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους και με την μεγάλη ευστοχία τους από το τρίποντο δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα με τρίποντο του Μορίς η διαφορά πήγε στο +19, 17-36. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε επιστρατεύσει τις παγίδες στην άμυνα του, κάτι που του έδωσε μπάλες και με δύο ακόμα κλεψίματα και 5 πόντους στον αιφνιδιασμό, με τον Καλαϊτζάκη να είναι πολύ καλός το Μαρούσι έριξε τη διαφορά στους 12 πόντους, 24-36, έξι λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Κάπως έτσι συνεχίστηκε το ματς και στο υπόλοιπο μισό του πρώτου μέρους με τον Ολυμπιακό να έχει τον απόλυτο έλεγχο και το Μαρούσι να κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Καλαϊτζάκης και Ουίλιαμς έκαναν τη διαφορά σε άμυνα και επίθεση για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να “εκτελεί” από το τρίποντο και τον Σάλας να κάνει το 33-48.

Η εικόνα του Αμαρουσίου έκανε έξαλλο τον Μπαρτζώκα

Στο ρελαντί κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου με τον Ολυμπιακό να έχει ρίξει ρυθμό, κάτι που δεν άρεσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα και το Μαρούσι να προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό. Για την ομάδα του Παπαθεοδώρου οι Ουίλιαμς και Τουλιάτος ξεχώριζαν τη στιγμή που ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού τα είχε με τον Κώστα Παπανικολάου για τις λάθος επιθετικές του επιλογές.

Σε έξαλλη κατάσταση ο Γιώργος Μπαρτζώκας καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου με το Μαρούσι να παλεύει… μέχρι τέλους. Αρχικά η διαφορά έπεσε στους 11 πόντους, αλλά με 4 πόντους στον αιφνιδιασμό ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πάλι με 15 πόντους, ο Κινγκ όμως με τη συμπαράσταση των Κουζέλογου και Τουλιάτου έριξαν τη διαφορά στους 10 πόντους, 51-61, με τον Κινγκ να χάνει μεγάλη ευκαιρία ν τη ρίξει ακόμα περισσότερο. Την ίδια ώρα Τσαρούχα και λοιπές “δημοκρατικές” δυνάμεις δεν έδιναν ούτε τα… σπόρια στο Μαρούσι και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 53-65. Δύο τρίποντα από τους Πίτερς και Μόρις αλλά και δύο βολές από τον Σάββα Βεζένκοφ έστειλαν τη διαφορά στους 20 πόντους και ηρέμησαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα με τον Πίτερς να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο και να κάνει το 55-78 στο 33’. Η διαφορά έφτασε και πάλι στους 20 πόντους στο 35, 60-80, με το τελικό σκορ να έρχεται απολύτως φυσιολογικά.

Τα Δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

