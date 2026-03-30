Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

Ένα από τα πλέον αδιάφορα ντέρμπι των τελευταίων ετών οι διαιτητές της ΕΟΚ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατάφεραν να βάλουν φωτιά.

Σε φάση που ο Παναθηναϊκός κέρδισε επιθετικό φάουλ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για μία ακόμα φορά προκάλεσε με τη συμπεριφορά του οι διαιτητές απέβαλλαν τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Κέντρικ Ναν και χρέωσαν με αντιαθλητικό φάουλ τον Ματίας Λεσόρ.

Το σχέδιο είναι ξεκάθαρο και φάνηκε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τους διαιτητές να «σπρώχνουν» τον Ολυμπιακό χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό, δίνοντας... αέρα στους «ερυθρόλευκους» να δημιουργούν συνεχώς προκλήσεις.

Προκλήσεις και από τον Βεζένκοφ

Ο Βούλγαρος παίκτης του Ολυμπιακού συνέχισε τις προκλήσεις από τη μεριά του Ολυμπιακού, ανοίγοντας κουβέντα με τη εξέδρα.

Απίστευτα πράγματα από τον Ολυμπιακό στο T-Center με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να προκαλούν συνεχώς και να δημιουργούν εντάσεις με τις ευλογίες των τριών διαιτητών της αναμέτρησης.

Μετά την επίθεση του Ντόρσεϊ, πήρε σειρά ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος προακούσε τον κόσμο ανοίγοντας διάλογο μαζί του. Μάλιστα ο Βούλγαρος παίκτης δε σταμάτησε ούτε με το τέλος του ημιχρόνου προσπαθώντας να πλησιάσει τον κόσμο, με τον Δημήτρη Κοντό να επεμβαίνει και να τον «αναγκάζει» να μπει στη φυσούνα για να πάρει τον δρόμο του για τα αποδυτήρια.