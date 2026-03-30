Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

Ο παίκτης του Ολυμπιακού για μία ακόμα φορά προκάλεσε, δημιουργώντας απίστευτη ένταση με τον Κέντρικ Ναν βάζοντας... φωτιά στο πιο αδιάφορο ντέρμπι των τελευταίων ετών, με τους διαιτητές να συνεχίζουν τα όργιά τους αποβάλλοντας και τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού.

Ένα από τα πλέον αδιάφορα ντέρμπι των τελευταίων ετών οι διαιτητές της ΕΟΚ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατάφεραν να βάλουν φωτιά.

Σε φάση που ο Παναθηναϊκός κέρδισε επιθετικό φάουλ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για μία ακόμα φορά προκάλεσε με τη συμπεριφορά του οι διαιτητές απέβαλλαν τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Κέντρικ Ναν και χρέωσαν με αντιαθλητικό φάουλ τον Ματίας Λεσόρ.

Το σχέδιο είναι ξεκάθαρο και φάνηκε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τους διαιτητές να «σπρώχνουν» τον Ολυμπιακό χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό, δίνοντας... αέρα στους «ερυθρόλευκους» να δημιουργούν συνεχώς προκλήσεις.

Προκλήσεις και από τον Βεζένκοφ

Ο Βούλγαρος παίκτης του Ολυμπιακού συνέχισε τις προκλήσεις από τη μεριά του Ολυμπιακού, ανοίγοντας κουβέντα με τη εξέδρα.

Απίστευτα πράγματα από τον Ολυμπιακό στο T-Center με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να προκαλούν συνεχώς και να δημιουργούν εντάσεις με τις ευλογίες των τριών διαιτητών της αναμέτρησης.

Μετά την επίθεση του Ντόρσεϊ, πήρε σειρά ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος προακούσε τον κόσμο ανοίγοντας διάλογο μαζί του. Μάλιστα ο Βούλγαρος παίκτης δε σταμάτησε ούτε με το τέλος του ημιχρόνου προσπαθώντας να πλησιάσει τον κόσμο, με τον Δημήτρη Κοντό να επεμβαίνει και να τον «αναγκάζει» να μπει στη φυσούνα για να πάρει τον δρόμο του για τα αποδυτήρια.

20:39LIFESTYLE

Γιατί ακυρώθηκαν τα γυρίσματα του Master Chef στη Σύρο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για το Ιράν: Οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 67χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «θα αποδεχθεί όποια απόφαση λάβει ο Τραμπ» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Youtuber κατέγραψε τα δεκάδες πετρελαιοφόρα που έχουν «κολλήσει» στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο «τρολάρισμα» της Ryanair για την κλοπή φορτηγού με 12 τόνους σοκολάτες Kit Kat

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο - Το Ισραήλ σκότωσε ηγετικά στελέχη της Μονάδας 1800 της Χεζμπολάχ

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα: «Πραγματικός στόχος το Nations League» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Πώς το Ιράν πλουτίζει από τον πόλεμο μεταφέροντας πετρέλαιο εκτός του Κόλπου - Τα άγνωστα τάνκερ, η μεταφόρτωση αργού σε διεθνή ύδατα, τα μικρά διυλιστήρια στην Κίνα και οι αμοιβές εκτός τραπεζικού συστήματος

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, ξεκινάει νέα προσπάθεια για την Εθνική»

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη (31/3) η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

19:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Χωρίς κόσμο το ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ – Ποινή δύο αγωνιστικών στην «Ένωση»

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μέτρα παίρνουν οι χώρες για να περιορίσουν της «έκρηξη» της τιμής του πετρελαίου - Από την Κίνα και τη Μιανμάρ μέχρι την Αυστραλία

19:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σαμαρά: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

