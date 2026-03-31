Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε την περασμένη Πέμπτη, 26 Μαρτίου, αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο που έχει δοθεί στον Τόμας Ουόκαπ.

Ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού είχε πολιτογραφηθεί τιμητικά Έλληνας στις 18 Απριλίου 2023, έπειτα από προεδρικό διάταγμα, προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ στην Εθνική Ελλάδας.

Κάτι που δεν συμβαίνει εδώ και δύο χρόνια, αφού ο Ουόκαπ δεν έχει αγωνιστεί με την Εθνική μας από τον Αύγουστο του 2024.

Η «πράσινη» ΚΑΕ υποστηρίζει ότι η απόδοση πολιτογράφησης στηρίχθηκε σε κάτι μελλοντικό, δυνητικό και αβέβαιο, αφού μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχε προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα, ενώ αυτό δεν συνέβη ούτε κατά τη σύντομη παρουσία του με την γαλανόλευκη, αφού η Εθνική Ελλάδας δεν σημείωσε κάποια εξαιρετική διάκριση εκείνο το διάστημα.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως χρησιμοποιεί το ελληνικό διαβατήριο χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία στη χώρα παρά μόνο στον σύλλογο του.

Η αίτηση ανάκλησης που κατατέθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τις 26/3 περί ανάκλησης της ελληνοποίησης του Τόμας Ουόκαπ αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: "Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου"».