Μπανταλόνα – ΑΕΚ 88-66: «Βαριά» ήττα και «όλα για όλα» στον «τελικό» της SUNEL Arena

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (88-66) από την Μπανταλόνα στο Game 2 της προημιτελικής σειράς κι η πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League θα κριθεί στον τρίτο αγώνα στη SUNEL Arena, την Τετάρτη του Πάσχα (15/4)

Βαγγέλης Πάτας

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το τραγικό πρώτο ημίχρονο των «κιτρινόμαυρων» κι έφτασαν με άνεση στο 1-1.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα υπέπεσαν σε πολλά λάθη, είχαν κάκιστη αμυντική λειτουργία και πολύ «φτωχά» ποσοστά ευστοχίας, με αποτέλεσμα η Μπανταλόνα να φτάσει ακόμα και στο +28!

Ο Ρίκι Ρούμπιο οδήγησε την ομάδα του, έχοντας 13 πόντους, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Πάρκερ (12π., 4ριμπ.) και Χάνγκα (11π., 6ασ., 4κλ.). Η ΑΕΚ υπέπεσε σε 17 λάθη, από τα οποία οι γηπεδούχοι βρήκαν 19 πόντους, ενώ οι πόντοι από αιφνιδιασμούς ήταν 27-6 υπέρ της Ζοβεντούντ.

Η πρόκριση στο Final Four του BCL, το οποίο θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα, θα κριθεί στο Game 3 της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη του Πάσχα (15/4, 19:30).

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν... καταστροφικό για την ΑΕΚ από το 5ο λεπτό ως το φινάλε του. Μολονότι οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 14-13 με τρίποντο του Χαλαραμπόπουλου και καλάθι του Σκορδίλη, ακολούθως η Μπανταλόνα εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ελληνικής ομάδας «έτρεξε» ένα σερί 13-0, με δύο τρίποντα απ’ τους Ντρελ κι Άλεν (buzzer beater), και είδε τη διαφορά να... εκτοξεύεται στο +14 από πολύ νωρίς.

Ο Μπράουν έβαλε «τέλος» στην επιθετική «ανομβρία» της ΑΕΚ με ένα καλάθι και φάουλ (δεν έβαλε τη βολή) στο 12’, μειώνοντας σε 31-15. Η καταλανική ομάδα συνέχισε να κλέβει μπάλες (6 κλεψίματα), απογειώνοντας κι άλλο τη διαφορά (33-15), με τον Ρούμπιο να μοιράζει ασίστ και τους Πάρκερ, Χαντ και Χάνγκα να παίρνουν... φωτιά στην επίθεση.

Το ημίχρονο έληξε με την Μπανταλόνα να προηγείται με 22 πόντους (53-31) και να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά το παιχνίδι, απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία δεν είχε «απαντήσεις» σε άμυνα κι επίθεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να «μαζέψει» όσο μπορούσε τη διαφορά, όμως οι Καταλανοί συντηρούσαν με σχετική άνεση ένα μεγάλο προβάδισμα που δεν επέτρεπε... πολλά-πολλά στους «κιτρινόμαυρους».

Στο 3’42’’ πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Ντράγκαν Σάκοτα για διαμαρτυρία, με την ΑΕΚ να δείχνει κάποια μικρά σημάδια ανάκαμψης και να μειώνει στο -17 (72-55), αλλά να μην έχει πολύ... βενζίνη ακόμη στο ντεπόζιτό της για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρούσο, Ανάγια, Σάλινς
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Ντάνιελ Μιρέτ): Ντρελ 12 (1), Κράαγκ 7 (1), Ρούμπιο 12 (1), Τζαμπαρί Πάρκερ 12, Χάκανσον 3, Άλεν 11 (1), Ρουίθ, Ρούζιτς 9, Χαντ 10, Μάουρι, Νιέμπλα, Χάνγκα 11 (1).
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 2, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 7, Λεκάβιτσιους 8 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Νάναλι 12 (2), Μπάρτλεϊ 13 (2), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

