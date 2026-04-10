Euroleague: «Κλείδωσε» τα Play In η Μονακό, σε… μπελάδες η Μπαρτσελόνα

Οι Μονεγάσκοι, παρά τα προβλήματα, έδειξαν χαρακτήρα και ποιότητα και «ντούμπλαραν» τις νίκες επί των Καταλανών.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά (8-0) κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 26-18, αλλά ένα σερί του Οκόμπο επέτρεψε στη Μονακό να ανατρέψει την κατάσταση, πηγαίνοντας προηγούμενη (46-44) στην ανάπαυλα. Διαδοχικά τρίποντα του Πάντερ έδωσαν προσωρινά ξανά το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα, όμως ο Χέις σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους και η Μονακό προηγήθηκε με 72-67 (30’).

Ένα επιμέρους 11-2 έδωσε διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους, με τους πέντε γρήγορους πόντους του Μπριθουέλα να μην αρκούν για την ανατροπή. Η νίκη ήρθε μέσα από ομαδική προσπάθεια, με έξι από τους οκτώ διαθέσιμους παίκτες της Μονακό να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Μονακό προκρίνεται στην postseason με ρεκόρ 21-16, ενώ η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-17 και θα χρειαστεί νίκη την τελευταία αγωνιστική, όπου υποδέχονται την Μπάγερν, για να προκριθεί στα Play-In.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Ζαμοΐσκι, Πάντερ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 16 (2τρ., 8ασ.), Μπλόσομγκεϊμ 13 (1τρ., 7ριμπ.), Τάις 11 (1), Ντιάλο 3, Χέιζ 13, Μπεγκαρίν 7, Στράζελ 14 (3τρ., 6ριμπ., 5ασ.), Τζέιμς 16 (1)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 27 (6), Κέιλ, Νόρις 9 (3), Βέσελι 8 (5ριμπ.), Μπριθουέλα 8 (2), Ερνανγκόμεθ 8, Νούνιεζ, Κλάιμπερν 13 (4τρ., 5ριμπ.), Σενγκέλια 6 (5ριμπ., 7ας.), Πάρα 2.

