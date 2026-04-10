Euroleague: «Κλείδωσε» τα Play In η Μονακό, σε… μπελάδες η Μπαρτσελόνα

Η Μονακό παρατάχθηκε και πάλι με οκτώ παίκτες, αλλά κατάφερε να νικήσει 93-96 την Μπαρτσελόνα και «κλείδωσε» την παρουσία της στα Play In της Euroleague – Σε μπελάδες οι «μπλαουγκράνα», αλλά κρατούν στο... χέρι τους την πρόκριση στη δεκάδα.

Ντάνιελ Τάις Μονακό
Οι Μονεγάσκοι, παρά τα προβλήματα, έδειξαν χαρακτήρα και ποιότητα και «ντούμπλαραν» τις νίκες επί των Καταλανών.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά (8-0) κι έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 26-18, αλλά ένα σερί του Οκόμπο επέτρεψε στη Μονακό να ανατρέψει την κατάσταση, πηγαίνοντας προηγούμενη (46-44) στην ανάπαυλα. Διαδοχικά τρίποντα του Πάντερ έδωσαν προσωρινά ξανά το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα, όμως ο Χέις σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους και η Μονακό προηγήθηκε με 72-67 (30’).

Ένα επιμέρους 11-2 έδωσε διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους, με τους πέντε γρήγορους πόντους του Μπριθουέλα να μην αρκούν για την ανατροπή. Η νίκη ήρθε μέσα από ομαδική προσπάθεια, με έξι από τους οκτώ διαθέσιμους παίκτες της Μονακό να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Μονακό προκρίνεται στην postseason με ρεκόρ 21-16, ενώ η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-17 και θα χρειαστεί νίκη την τελευταία αγωνιστική, όπου υποδέχονται την Μπάγερν, για να προκριθεί στα Play-In.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Ζαμοΐσκι, Πάντερ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86
ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 16 (2τρ., 8ασ.), Μπλόσομγκεϊμ 13 (1τρ., 7ριμπ.), Τάις 11 (1), Ντιάλο 3, Χέιζ 13, Μπεγκαρίν 7, Στράζελ 14 (3τρ., 6ριμπ., 5ασ.), Τζέιμς 16 (1)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 27 (6), Κέιλ, Νόρις 9 (3), Βέσελι 8 (5ριμπ.), Μπριθουέλα 8 (2), Ερνανγκόμεθ 8, Νούνιεζ, Κλάιμπερν 13 (4τρ., 5ριμπ.), Σενγκέλια 6 (5ριμπ., 7ας.), Πάρα 2.

