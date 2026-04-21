Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026

Το βράδυ της Παρασκευής (24/4) ο Ολυμπιακός θα γνωρίζει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague.

Η Μονακό, που προέρχεται από την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα με 6/6 τρίποντα, μετρώντας συνολικά 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η ομάδα που θα επικρατήσει από το Μονακό – Μπαρτσελόνα, το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή (24/04, 20:30), θα βρεθεί απέναντι στους «ερυθρόλευκους» με μειονέκτημα έδρας, σε σειρά best-of-five (2-2-1), με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Διαβάστε επίσης