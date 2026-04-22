Αταμάν: «Η Βαλένθια έχει καλύτερο προπονητή, δεν έχω καλή απόδοση φέτος»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη σειρά με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague, ενώ αποθέωσε τον Τι Τζέι Σορτς, μετά την τρομερή εμφάνιση του κόντρα στη Μονακό.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στη Μονακό και την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύσκολη σειρά που ακολουθεί απέναντι στη Βαλένθια, επισημαίνοντας πως οι Ισπανοί διαθέτουν καλύτερο προπονητή, καθώς όπως τόνισε ο ίδιος δεν είχε καλή απόδοση μέχρι τώρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός - Μονακό:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε τρομερό μπάσκετ. Ίσως από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν στο ΟΑΚΑ. Παίξαμε δυνατά στην άμυνα, βρήκαμε fast-break πόντους μετά από κλεψίματα, ο Τζέιμς βρήκα δύσκολα σουτ αλλά δεν βρήκαν σκορ με την επίθεσή τους. Η Μονακό είναι από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση στην κανονική περίοδο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποια λάθη, συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα, κάναμε καλό ροτέισον. Ο Σορτς έκανε ένα από τα καλύτερα ματς με τον Παναθηναϊκό, ελπίζω να συνεχίσει έτσι στα play-offs. Θα είναι σημαντικό για εμάς. Ο Φαρίντι έπαιξε με hustle επιθετικά και αμυντικά. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, βρήκαμε σκορ από πολλούς παίκτες, όχι μόνο τους συνηθισμένους. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα. Πήραμε τη νίκη, θα είμαστε στα play-offs και θα αναμετρηθούμε με την Βαλένθια».

Για το αν η εμφάνιση του Σορτς του δίνει πιθανότητα να αγωνιστεί παραπάνω και αν επηρεάζουν το μυαλό των παικτών οι δύο ήττες από την Βαλένθια: «Εξαρτάται από το ματς για τα λεπτά των παικτών και από την εμφάνισή τους. Ο Σορτς έπαιξε εξαιρετικά και έμεινε στο παρκέ. Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Γκραντ, Ναν, Σλούκα, δεν μπορούν να παίζουν όλοι μαζί. Όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση σε κάθε ματς θα έχει περισσότερα λεπτά. Έτσι θα πάμε στα επόμενα ματς. Η Βαλένθια μας κέρδισε δύο φορές φέτος. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε εξαιρετικά. Είναι η ώρα των play-offs. Ελπίζω να τους αντιμετωπίσουμε με όλο το ρόστερ. Είδαμε φέτος πως στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας, γιατί όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες εντός και εκτός έδρας. Θα είναι δύσκολη σειρά για εμάς. Η Βαλένθια είναι δύσκολη ομάδα, καλή στην επίθεση. Δεν θα είναι εύκολο για αυτούς να μας κερδίσουν και να πάνε στο Final-Four. Όλοι οι παίκτες θα δώσουν το 100% για να περάσουμε».

Για το στιλ της Βαλένθια: «Παίζουν διαφορετικό μπάσκετ και έχουν επιτυχία μέχρι τώρα. Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το παιχνίδι τους. Τρέχουν και πιέζουν στο επιθετικό ριμπάουντ. Στο τελευταίο ματς που χάσαμε είχαν 31 πόντους από το επιθετικό ριμπάουντ. Τώρα καταλαβαίνουμε το παιχνίδι τους και θα προσπαθήσουμε να το σταματήσουμε και να παίξουμε με το δικό μας σύστημα. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα και όποιο κυριαρχήσει θα κερδίσει. Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το δικό τους και να παίξουμε το δικό μας. Θα δούμε».

Για το αν η εμφάνιση των παικτών του του δίνει αισιοδοξία για την σειρά με την Βαλένθια: «Δεν επέλεξα να παίξω με την Βαλένθια. Η μοίρα μας έβαλε να παίξουμε. Είναι τρομερή ομάδα, έχουν τρομερό κόουτς. Θέλω να τον συγχαρώ γιατί βγήκε καλύτερος προπονητής της σεζόν στην Ευρωλίγκα, το άξιζε. Έχουν τρομερούς παίκτες, αρχίζοντας τον Μοντέρο. Και εμείς έχουμε τρομερή ομάδα, όπως είπα θα αναμετρηθούν δύο διαφορετικά συστήματα. Είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να πω πως η Βαλένθια μας κέρδισε δύο φορές και είναι το φαβορί για το Final-Four. Δύο διαφορετικά συστήματα. Έχουμε τρομερούς παίκτες, όπως η Βαλένθια. Έχουν καλύτερη προπονητή φέτος. Φέτος η εμφάνισή μου δεν είναι αρκετή φέτος, αλλά θα δούμε τι θα γίνει».

Αταμάν: «Η Βαλένθια έχει καλύτερο προπονητή, δεν έχω καλή απόδοση φέτος»

Novibet
