EuroLeague: Αμυντικός της χρονιάς ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό

Τον καλύτερο αμυντικό της χρονιάς ανακοίνωσε η EuroLeague, με τον Άλφα Ντιαλό να παίρνει τη σκυτάλη από τον Nικ Βάιλερ Μπαμπ και να κερδίζει το βραβείο για τη σεζόν 2025-26

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague ο Αμερικανός έχει κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα και 0.5 μπλοκ σε 27:58.