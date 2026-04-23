Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς
Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Μπακς και ο Τείλορ Τζένκινς θα είναι τελικά αυτός που θα τον αντικαταστήσει.
Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στο Μιλγουόκι, ως βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, τώρα όμως επιστρέφει με στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ του NBA.
Ο Τζένκινς εργάστηκε στους ΜέμφιςΓκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τόμας Ίσαλο.
23:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
20:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών
22:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου
09:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα
19:06 ∙ LIFESTYLE