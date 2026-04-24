Βαλένθια: Με τρεις σημαντικές απουσίες πριν τις μάχες με τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, έχοντας μπροστά της σημαντικές προκλήσεις σε Ισπανία και EuroLeague. Από τη μία παλεύει για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στην ACB, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final 4 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αντιμετωπίζει το βράδυ του Σαββάτου (25/4) τη Ρεάλ Μαδρίτης και o Ισπανός εξέφρασε την ανησυχία του για κάποιους τραυματισμούς που έχουν προκύψει.

Ο προπονητής της Βαλένθια επιβεβαίωσε ότι δεν θα έχει διαθέσιμους του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, Χάιμε Πραντίγια και Ομάρι Μουρ, στην αναμέτρηση με τους Μαδριλένους. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τη σοβαρότητα της κατάστασης και το στάτους των τριών παικτών ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό την Τρίτη (28/4, 21:45) και την Πέμπτη (30/4, 21:45).

Παρόλα αυτά, απέφυγε να βρει δικαιολογίες. «Ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για έναν αγώνα σαν κι αυτόν, αλλά έτσι είναι», ανέφερε για τη μάχη με τη Ρεάλ και πρόσθεσε: «Δεν σκεφτόμαστε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο επειδή έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να εδραιώσουμε τη δεύτερη θέση με αρκετές ομάδες πολύ κοντά μας. Δεν έχουμε την ίδια ηρεμία που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση, οπότε θα δούμε αν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε».

Ο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε και στον Ζαν Μοντέρο, συγχαίροντάς τον για την ένταξή του στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague, αν και υποβάθμισε την ατομική σημασία του βραβείου: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν, αλλά νομίζω ότι το έλαβε επειδή τερματίσαμε δεύτεροι. Οι συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και ο σύλλογος τον έχουν βοηθήσει να γίνει μέλος μιας νικήτριας ομάδας και αυτό κάνει τις εμφανίσεις του ακόμα πιο εντυπωσιακές».